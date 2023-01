Continuano ad andare in onda su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. Durante le puntate trasmesse dal 23 al 27 gennaio, Nunzio si troverà a dover affrontare le conseguenze della denuncia di Alice. Per Nunzio arriverà il momento del confronto con le forze dell'ordine, in seguito alla denuncia di violenza da parte della figlia di Elena. La situazione interesserà anche a Silvia, che in quanto proprietaria del Caffè Vulcano, sarà sotto accusa per aver licenziato Nunzio, visto il reato di cui è stato accusato. Situazione sempre più problematica per Bianca, che continuerà a essere isolata a scuola.

Crescerà anche la tensione tra i suoi genitori.

Trame Un posto al sole dal 23 al 27 gennaio: Elena preoccupata per la figlia

Elena sarà molto preoccupata per la figlia e le chiederà di ritornare a Londra, anche per cancellare i brutti momenti trascorsi a Napoli. La ragazza si sentirà sempre più sotto pressione e inizierà ad avvertire i primi sensi di colpa per aver raccontato delle bugie su Nunzio. Roberto, dopo aver appreso da Marina che, sul conto di Nunzio, Alice ha detto delle bugie, mediterà una strategia per salvaguardare la ragazza. Marina e Roberto cercheranno di convincere la figlia di Elena a non confessare di aver mentito sulla presunta violenza di Nunzio. Elena potrà invece contare sull'affetto e la vicinanza delle sue amiche.

Intanto la questione della violenza di diventerà di dominio pubblico e molti riverseranno la loro rabbia nei confronti di Silvia, colpevole di non aver licenziato Nunzio dal Caffè Vulcano. Intanto Guido deciderà di accettare la proposta di Michele di passare una serata con lui. Un nuovo litigio sfocerà tra Serena e Mariella.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: peggiorano i problemi di Bianca

Bianca continuerà a essere messa in disparte dai suoi compagni di scuola e questo causerà in lei dei malesseri. A risentirne sarà anche il rapporto tra i suoi genitori. Angela e Franco non concorderanno neanche sulla punizione da assegnare alla figlia. La ragazza farà una richiesta spiazzante ai propri genitori, creando ancora più tensioni.

Diego inizierà a dubitare di Lia e dei suoi rapporti. Anche Alberto inizierà a riflettere sulle azioni nei confronti di Longhi. Nel frattempo proprio quest'ultima entrerà in possesso di ciò che ha sempre desiderato: i gioielli. La cosa non farà altro che accrescere i dubbi di Diego, sempre più sospettoso che Lia non sia in realtà chi dice di essere.

Viola entrerà in forte crisi dopo l'allentamento da Damiano e non saprà come reprimere i suoi sentimenti verso il poliziotto: vorrebbe fare a meno di lui e riprendere in mano la sua vita.