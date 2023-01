Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, incentrata sul triangolo amoroso fra Carmen, Victor e Kiros nella Guinea degli anni cinquanta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 20 gennaio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul divorzio di Diana e Oscar, sui diverbi fra Julia e Sergio, sulla vicinanza fra Tirso ed Olga, sulle bugie di Maria, sulla rissa in cui saranno coinvolti Victor e Francisco, sulla confessione di Victor ad Ines, sulle preoccupazioni di Carmen e sull'infelicità di Alicia.

Maria mente a Cloe

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che il divorzio fra Diana e Oscar finirà per avere gravi conseguenze anche nella vita di Julia. La giovane, infatti, si farà un'idea molto chiara sulla situazione matrimoniale della madre e ne parlerà con Sergio, finendo per litigare animatamente con lui, di parere totalmente opposto. Tirso si avvicinerà ad Olga e non si renderà conto della sofferenza di Julia. Per questo motivo, la giovane si ritroverà ad affrontare i suoi problemi da sola senza avere l'appoggio dell'amico albergatore. Troppo nervosa per il divorzio, Julia scaricherà il suo malessere e il suo disagio su Sergio che cercherà una soluzione ai loro problemi nel diario della nonna della fidanzata.

Quest'ultima lo verrà a sapere e andrà su tutte le furie. Nel frattempo, Oscar deciderà di partire per Shangai con la speranza di riuscire ad avere un divorzio consensuale con Diana, con la quale non è ancora riuscito a parlare. Cloe ricomincerà a scrivere a Dani, mettendo in difficoltà Maria. Quest'ultima, infatti, rifletterà se interrompere i contatti con l'amica o rivelarle la verità.

Alicia soffre per Angel

In Guinea, Victor e Francesco avranno un durissimo scontro con due uomini armati al Club da cui ne usciranno indenni. Uno dei due uomini riconoscerà Victor come figlio del loro capo e lo lascerà andare senza fargli del male. Nel tentativo di mettere da parte ciò che è accaduto, Francisco chiederà a Victor di non rivelare nulla a Carmen, ma le voci giungeranno comunque alla villa.

Angel tenterà di non far capire ad Alicia che ha scoperto tutto sull'avvelenamento di Ines. Victor incontrerà quest'ultima e le rivelerà di voler raccontare ciò che ha scoperto alla guardia coloniale. Alicia non riuscirà ad accettare l'idea che Angel non possa nutrire dei sentimenti nei suoi confronti. Carmen inizierà ad avere paura che lei e Kiros siano stati scoperti, ma l'amato la tranquillizzerà. Angel prometterà ad Alicia di voler incontrare Ines.