Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara: tanti saranno i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori della soap turca nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 gennaio. Zuleyha uscirà finalmente dall'ospedale psichiatrico grazie a Demir, ma continuerà a pensare a Yilmaz. Quest'ultimo racconterà il suo passato a Mujgan ma continuerà a pensare alla sua ex. Nel frattempo, Fekeli si avvicinerà sempre più a Hunkar e Demir comincerà ad avere alcuni sospetti sugli incontri segreti della madre. Intanto, brutta sorpresa per Saniye: il tradimento di Gaffur con Seher verrà a galla.

Saniye scopre il tradimento del marito con Seher

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara in onda da lunedì 16 a sabato 21 prendono il via dal racconto del suo passato da parte di Yilmaz a Mujgan. Akkaya riferirà che non smetterà mai di odiare Demir. Intanto, Zuleyha pian piano si riprenderà dopo il tentato suicidio ma si dispererà pensando che Yilmaz non l'abbia contattata e crederà, sbagliando, che Gulten non ha spedito la sua lettera. Il marito le concederà un breve incontro con Adnan ma questo non la farà stare meglio.

Dopo aver scoperto che Yilmaz e Demir hanno vinto un premio, Zuleyha chiederà al marito di partecipare alla premiazione per vedere il suo vero amore ma non otterrà ciò che vuole.

Intanto, Sanyie ascolterà una conversazione del marito e capirà che Gaffur la tradisce con Seher. Il capomastro cercherà il perdono della moglie ma quest'ultima lo manderà a dormire sul divano.

Demir sospetta che la madre incontri Fekeli

Mentre Zuleyha penserà sempre a Yilmaz essendo ricambiata, in paese si diffonderà il pettegolezzo di un aborto della donna ma Sermin non capirà come i due coniugi possano essere stati vicini viste le continue liti.

Fekeli e Hunkar si incontreranno di nascosto e per via di un temporale improvviso saranno costretti a rifugiarsi per una notte in una casa abbandonata nel bosco. Demir, oltre a continuare a controllare i movimenti della moglie dopo il tentato suicidio, inizierà ad indagare sulla madre e sui suoi incontri segreti. Zuleyha scoprirà, per puro caso, che tra Hunkar e Fekeli i rapporti sono più che cordiali.

Demir scoprirà che è stata la cugina a denunciarlo per la sparatoria con Yilmaz. Frattanto Yilmaz porterà al cinema Mujgan e allo stesso spettacolo giungeranno anche Demir e Zuleyha. Entrambe le coppie discuteranno per questo incontro. Mentre Gaffur continuerà a tradire Saniye con Seher, Fekeli dirà a Hunkar che farà di tutto per poter stare con lei. E Demir, sempre più sospettoso, chiederà alla madre delle spiegazioni dopo che Zuleyha gli ha messo in testa che forse la madre si vede con Fekeli.