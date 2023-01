Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, che racconta il tormentato amore fra i due protagonisti Zuleyha Yaman e Yilmaz Akkaya. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 28 gennaio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Zuleyha a Mujgan, sulle rivelazioni di Cengaver a Fekeli, sullo scontro fra Demir Yaman e Yilmaz e sull'arrivo di Ercument alla villa.

Zuleyha mente a Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che giungerà alla villa Ercument. Prima di sposare Yilmaz, Mujgan vorrebbe sapere se la sua ex è ancora innamorata di lui. Per questo motivo, chiederà spiegazioni a Zuleyha che sarà costretta a mentire per paura di non poter rivedere suo figlio. Dopo essere diventato amico di Yilmaz, Cengaver chiederà perdono a Fekeli per poi dimostrargli la sua lealtà rivelandogli che Demir Yaman aveva pagato Huseyin Coban per ucciderlo. Inoltre, l'uomo proseguirà il suo racconto, ammettendo di sapere che Demir paga Huseyin anche in prigione. Più tardi, Yilmaz perderà il controllo cercando di uccidere Demir ma Mujgan riuscirà a fermarlo. Saputo del malore di Fekeli, la coppia si recherà in ospedale dove cercherà di convincerlo a riposare di più.

Demir porterà Ercument a vedere il terreno su cui lui vuole edificare il suo caseificio. Giunti lì, i due uomini verranno raggiunti da Yilmaz che informerà il rivale di aver acquisito le azioni di Cengaver. Andato su tutte le furie, Demir correrà a parlare con l'amico, dimenticandosi completamento del cugino. Quest'ultimo verrà riaccompagnato a casa da Yilmaz che lo inviterà a visitare il cotonificio.

Yilmaz preoccupato per Fekeli

Lo scontro fra Cengaver e Demir verrà interrotto da Nihal che gli spiegherà le modalità in cui è stato diffuso il gossip fra Yilmaz e Zuleyha. Arrabbiato, Demir chiederà conferma a Sahabattin che gli dirà che è tutto vero. I rapporti fra Gaffur e Saniye saranno sempre tesi perché la donna continuerà a credere che l'uomo ha una relazione con Seher.

Demir mostrerà la sua collezione di pistole ad Ercument per poi cercare di riappacificarsi con Cengaver. Sermin riceverà una notifica dal tribunale in cui verrà invitata a restituire tutti i soldi che la famiglia Yaman le ha dato nel corso degli anni. Non avendo idea di cosa fare, la donna si rivolgerà ad Yilmaz che accetterà di aiutarla sia legalmente che economicamente, mantenendo Betul a Parigi. Hunkar sarà costretta ad intervenire in una discussione fra Saniye e Seher per poi ordinare a quest'ultima di servire la cena a Demir e al cugino al cottage. Dopo cena, Ercument se ne andrà, mentre Demir sarà completamente ubriaco. Quest'ultimo scambierà Seher per Zuleyha: Seher ne approfitterà facendosi trovare nel suo letto il giorno seguente. Non sapendo cosa sia realmente successo fra lui e Seher, Demir chiederà ad Hunkar di pagare il suo silenzio. Gli uomini di Hatip andranno ad infastidire i lavoratori di Yilmaz.