Questo giovedì 19 gennaio sarà trasmessa alle ore 21:25 su Rai 1 la seconda puntata della settima stagione Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti". Le trame del terzo e del quarto episodio della stagione anticipano che il vescovo metterà in dubbio l'operato di Suor Angela e non escluderà l'ipotesi che possa lasciare il Convento degli Angeli. Intanto Azzurra porterà avanti delle indagini per evitare che la madre superiore vada via, mentre Suor Teresa resterà ad Assisi per trovare la vera madre di Elia.

Trame terzo episodio: Suor Teresa resta ad Assisi

Giovedì 19 gennaio andrà in onda in prima tv su Rai 1 la serie tv "Che Dio ci aiuti", che vede come protagonista Francesca Chillemi nei piani di Suor Azzurra ed Elena Sofia Ricci in quelli della madre superiora Suor Angela.

In base alle trame del terzo episodio stagionale, dal titolo "Restare o partire?", si evince che il vescovo si recherà presso il Convento degli Angeli per parlare direttamente con Suor Angela. Il religioso manifesterà apertamente delle perplessità sulla condotta della madre superiora e si chiederà se sia il caso che lei a continui a restare in tale ruolo. La giovane Azzurra ascolterà il dialogo e si attiverà in ogni modo per evitare la sua amica possa andare via.

Intanto Suor Angela deciderà di occuparsi delle ragazze del convento e supporterà Ludovica, alle prese con i suoi problemi familiari successivi all'arresto della madre. Inoltre persuaderà Cate a portare fino in fondo la creazione del coro dei bambini. Nello stesso tempo la religiosa insieme ad Emiliano seguiranno i movimenti di Sara.

Infatti entrambi saranno certi che la ragazza si sia invischiata in qualcosa di pericoloso.

In tutto questo Suor Teresa - dopo aver appreso in punto di morte dalla sorella che il piccolo Elia non era suo figlio - opterà per restare ad Assisi al fine di trovare la vera madre del ragazzino.

Anticipazioni quarto episodio: Cate è incerta su cosa fare nella sua vita

Secondo le anticipazioni televisive del quarto episodio stagionale, dal titolo "Progetti", Azzurra faticherà ad accettare come si sono evolute le cose in convento. La giovane Leonardi pertanto porterà avanti il proposito di far tornare tutto come prima. Intanto Suor Teresa è intenzionata a portare a compimento il desiderio di sua sorella, così da poter tornare al più presto a insegnare alla "Sorbona" di Parigi. Gli spoiler indicano come la religiosa si troverà in difficoltà di fronte alle altre ragazze e auspicherà di andarsene via.

Inoltre Ludovica sarà presa dai rimorsi per l'atteggiamento che ha avuto nei confronti del barista Ettore, mentre Cate non ha ancora detto ai suoi genitori che non ha partecipato all'audizione e sarà incerta su cosa fare nella sua vita. Infine Sara si occuperà di tenere Elia, ma Emiliano mal tollererà i suoi metodi alquanto bizzarri.