Un colpo di scena movimenterà le prossime puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si troveranno a condividere la stessa cella del carcere ma per dei motivi diversi. Il primo farà i conti con la giustizia poiché verrà considerato l’assassino di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), invece l’ex di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) si farà arrestare di sua volontà.

Spoiler turchi, Terra amara: Hatip risponde alla minaccia di Cengaver

Nei nuovi episodi dello sceneggiato ci sarà la morte di Cengaver, lo storico amico di Demir.

Tutto avrà inizio quando quest’ultimo distruggerà con un incendio la tenuta della cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu), per essersi mostrata disponibile ad aiutare sua moglie Zuleyha ad abortire illegalmente. A questo punto la moglie di Sabahattin (Turgay Aydın) non ci penserà due volte a denunciare il parente. A complicare la situazione ci penserà Hatip Tellidere (Mehmet Polat), facendo credere a Yaman che è stato Cengaver a fare il suo nome alle forze dell’ordine. Successivamente Demir su tutte le furie minaccerà l’amico con la sua arma da fuoco: per fortuna a evitare il peggio ci penserà Gaffur (Bülent Polat).

Cengaver durante la festa di suo figlio verrà a conoscenza che è stato Hatip a farlo litigare con Yaman.

Çimen passerà all’attacco minacciando a Tellidere di fare il suo nome a Demir, se non gli dirà di avergli detto una menzogna su di lui: la dura reazione di Hatip non si farà attendere, dato che risponderà al ricatto colpendo con la sua pistola l’amico di Yaman al basso ventre.

Cengaver muore, Yilmaz e Demir nella stessa cella

A questo punto Hatip e Şermin scapperanno via, invece Cengaver anche se sarà gravemente ferito riuscirà a raggiungere il figlio. Purtroppo quest’ultimo esalerà l’ultimo respiro sotto lo sguardo di tutti gli invitati, dopo aver ribadito il suo amore alla moglie Nihal (Ebru Aytemur).

Sarà Demir il principale sospettato dell’omicidio di Cengaver, anche se lo stesso non farà in tempo a svelare l’identità del suo omicida. Il nuovo Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) per fare chiarezza non consentirà a Yaman di difendersi, facendolo finire in prigione. Dopo qualche ora a mettere piede nella cella di quest’ultimo, sarà il suo nemico e rivale Yilmaz. Nello specifico l'ex di Zuleyha si costituirà alla polizia, dopo aver avuto i sensi di colpa per aver ferito erroneamente il suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) quando era in procinto di far fuori Hünkar (Vahide Perçin) per vendicarsi. A seguito dell’arresto di Çetin Ciğerci (Aras Şenol) che si dichiarerà colpevole del ferimento di Fekeli, il protagonista Akkaya deciderà quindi di prendere il suo posto.

Yilmaz si scaglierà subito contro Yaman aggredendolo fisicamente, per aver appreso che Zuleyha fu obbligata a sposarlo a causa della minaccia di Hünkar. Demir e Akkaya anche se verranno isolati, riusciranno a comunicare tramite un muro.