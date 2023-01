Come finisce la prima stagione di Terra Amara? Quali saranno le novità e i colpi di scena che terranno banco nel corso delle ultime puntate di questo primo capitolo?

Le anticipazioni riguardanti la soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5 rivelano che prossimamente andranno in onda gli episodi legati al finale della stagione d'esordio.

I colpi di scena non mancheranno, dato che la protagonista Zuleyha scoprirà di essere in dolce attesa del suo secondo figlio e manderà in tilt il marito Demir.

Come finisce la 1ª stagione di Terra Amara su Canale 5: Demir scopre che Zuleyha è incinta

Le anticipazioni su come finisce la prima stagione di Terra Amara rivelano che per la coppia Zuleyha-Demir ci sarà l'ennesimo colpo di scena.

Demir scoprirà che Zuleyha è in dolce attesa: una rivelazione spiazzante e al tempo stessa inaspettata per Yaman, il quale andrà su tutte le furie.

Il ricco imprenditore è convinto di non poter avere figli, motivo per il quale si scaglierà furiosamente contro sua moglie, accusandola di averlo tradito per l'ennesima volta con il suo amante Yilmaz.

Immediata la reazione di Zuleyha che, di fronte a tali accuse e ai clamorosi sospetti di suo marito, proverà subito a discolparsi.

Zuleyha nei guai col marito: come finisce Terra Amara

La donna ribadirà a chiare lettere di non averlo mai tradito e di non essere stata a letto con Yilmaz, motivo per il quale continuerà a sostenere con tutte le sue forze che quel bambino è proprio di Demir.

Le anticipazioni sul finale della prima stagione di Terra Amara rivelano che il figlio di Hunkar deciderà di sottoporsi a dei nuovi accertamenti medici, così da poter scoprire tutta la verità in merito alle sue condizioni di salute.

Alla fine, dopo i nuovi accertamenti, i medici lo informeranno del fatto che non è affatto sterile: l'uomo può avere dei figli e a quel punto cambierà idea sul conto della moglie.

Peccato che Zuleyha non sia affatto al settimo cielo per la reazione del marito alla gravidanza, tanto da prendere appuntamento in una clinica per abortire al più presto.

Yilmaz trova la lettera di Zuleyha: come finisce Terra Amara

Intanto le anticipazioni su come finisce la prima stagione di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Yilmaz.

L'uomo convolerà a nozze con Mujgan ma non sarà affatto felice: al suo fianco avrebbe sperato che ci fosse stata Zuleyha.

Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui, prendendo i passaporti per l'imminente viaggio con sua moglie, Yilmaz troverà la lettera di Zuleyha, dove la donna confessa di aver sposato Demir soltanto per salvargli la vita dal carcere e non per amore per il figlio di Hunkar.