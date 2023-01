All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, il rapporto fra Luca Onestini ed Oriana Marzoli sta crescendo giorno dopo giorno, pur rimanendo in una zona indefinita che appare un misto fra gioco ed amicizia. Nella giornata di ieri, venerdì 6 gennaio 2023, la sudamericana ha voluto approfittare di un momento di privacy nel cortiletto del loft di Cinecittà per cercare di comprendere le intenzioni dell'ex tronista di Uomini e Donne nei suoi riguardi. La venezuelana ha ripreso una frase dell'emiliano che dichiarò di voler entrare nel Reality Show da single ed uscire da single e ha domandato la motivazione per cui non si lascia andare.

Luca Onestini non vuole programmare i suoi sentimenti

Luca Onestini ha risposto alla showgirl che non si tratta di una scelta compiuta in modo premeditato o calcolato. Il ragazzo non ha intenzione di programmare i propri sentimenti all'interno del GF Vip 7 perché per lui l'amore è una questione molto importante. Secondo l'ex tronista nel momento in cui dovese esserci una ragazza che riesca realmente a catturare il suo interesse, l'emiliano non avrebbe nessun tipo di problema a lasciarsi andare. Il 29enne ha aggiunto che all'età di trent'anni non ha la necessità di avere delle storielle che non gli lascerebbero nulla. "Una storia o mi travolge o niente", ha dichiarato Luca.

Onestini non è frenato dalle telecamere

Oriana è apparsa molto interessata alle parole proferite dal compagno d'avventura ed è sembrata essere d'accorso con le frasi ascoltate. Ciononostante, Luca ha avuto dei dubbi al riguardo. La ragazza ha dichiarato che è una persona più impulsiva del gieffino e tende ad affidarsi maggiormente alle sensazioni e vive di sentimenti, pensando successivamente alle conseguenze ma ciò non significa che non si metta alla prova.

Proprio su quest'ultimo aspetto, l'ex tronista ha ribadito il suo bisogno di ricevere prove concrete: "Se tu pensi che io mi freni qui dentro sbagli", ha affermato Onestini aggiungendo che dipende dalle persone e non sono certamente le telecamere a frenarlo.

Gioco di sguardi fra Oriana e Luca

Quest'ultima dichiarazione ha indotto Oriana Marzoli a spiegare che quando nota qualcosa in una persona che non gradisce, preferisce palesarlo con l'intento che l'altro possa mutare gli atteggiamenti.

Anche su questo pensiero, però, Luca Onestini non è stato sulla stessa lunghezza d'onda della compagna d'avventura. Il gieffino, infatti, ha sottolineato di preferire le persone che siano sé stesse, nel bene e nel male. In seguito, fra i due concorrenti si è inscenato un gioco di coccole e sguardi ma, successivamente, l'ex tronista ha voluto chiarire una sua perplessità: sembrerebbe che Marzoli abbia il bisogno di legarsi a qualcuno ma la gieffina ha immediatamente smentito.