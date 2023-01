Lunedì 30 gennaio andrà in onda il primo appuntamento di questa nuova settimana di programmazione di Terra amara. Episodio che vedrà Zuleyha chiedere scusa a Gulten per averla accusata ingiustamente di non aver recapitato la lettera a Yilmaz. Inaspettatamente Gulten non accetterà le scuse della moglie di Demir. Tra le due donne la pace sarà ancora lontana, almeno per il momento.

In Terra amara, Zuleyha capisce di aver accusato ingiustamente Gulten

Continua il successo di Terra Amara, la soap turca ambientata a Cukurova. I telespettatori di Canale 5 continuano a seguire con interesse le vicende legate all'amore travagliato tra Yilmaz e Zuleyha.

Proprio quest'ultima, nel corso della puntata del 30 gennaio, si renderà conto che la lettera che aveva scritto a Yilmaz non è giunta a destinazione molto probabilmente per via di un disguido postale. Prima di arrivare a questa conclusione, la donna aveva erroneamente pensato che Gulten non avesse volontariamente spedito la missiva. Cambierà idea nel momento in cui Hunkar riceverà una lettera con un ritardo di tre anni. La suocera dirà a Zuleyha che questa non è la prima volta che la posta arriva in ritardo a Cukurova. Ecco perché Altun penserà di essersi sbagliata sul conto di Gulten.

Gulten non accetta le scuse di Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Secxondo le anticipazioni relative al primo appuntamento settimanale di Terra amara si viene a sapere che Zuleyha, visto quanto appena saputo dalla suocera, comincerà a pensare che anche la sua missiva non sia ancora arrivata nelle mani di Yilmaz a causa di un disservizio postale.

Quindi Gulten potrebbe non essere colpevole di nulla. Resasi conto di averla incolpata ingiustamente, Zuleyha si scuserò con lei. Peccato che Gulten non accetterà le scuse.

Prossime puntate: Gulten subisce violenza

La buona e gentile Gulten sembrerà ferma sulle sue posizioni. Evidentemente è rimasta molto delusa dall'atteggiamento di Zuleyha.

Almeno per il momento, la pace tra le due donne sembra essere lontana. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Gulten sarà ancora protagonista delle vicende. Purtroppo per lei accadrà qualcosa di terribile e del tutto inaspettato. La domestica subirà violenza fisica da parte Ercument, il cugino di Demir. Sarà Yilmaz a soccorrere la ragazza e a porre fine alla vita dell'uomo per salvarla. Per altri dettagli si rimanda alla visione delle nuove puntate di Terra amara, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato.