La sparizione di Demir terrà banco nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. È sparito dopo l'assalto alla sua villa da parte di alcuni malviventi. Le ricerche si riveleranno vane, anche se dopo tanto lavoro da parte delle forze dell'ordine ci saranno delle novità: la polizia telefonerà Züleyha per comunicarle che hanno trovato un cadavere e potrebbe essere quello di Demir. La ragazza dovrà recarsi in obitorio per l'identificazione.

Züleyha caccia Ümit dalla tenuta Yaman

Nelle prossime puntate di Terra amara ci sarà un confronto carico di tensione tra Züleyha e Ümit.

Quest'ultima accuserà Züleyha di mentire in merito a dove si trovi il marito, infatti Demir è scomparso dopo l'assalto a Villa Yaman da parte di alcuni malviventi.

Züleyha non riuscirà più a tollerare l'atteggiamento della donna: le accuse di Ümit supereranno il limite della ragione. Stanca dei suoi soprusi, nonostante la ragazza viva insieme a Betül e Sermin, la caccerà definitivamente dalla tenuta Yaman. Ümit sarà pronta a vendicarsi?

La vendetta di Erkan, l'uomo ucciso da Fekeli

Intanto si scoprirà qualcosa in più in merito all'assalto che c'è stato a Villa Yaman. È stato pianificato da Erkan e Abdülkadir, una vendetta contro Demir per delle faide che ci sono state in passato. Tempo prima Erkan è stato amico di Demir, i due erano compagni di scuola.

Quando hanno finito gli studi, hanno deciso di aprire un'attività insieme. Le cose però non sono andate bene: Erkan è andato in rovina, mentre Demir ha rotto appena in tempo il legame professionale in maniera tale da salvarsi la pelle, per questo Erkan ha sempre nutrito tanto odio per Demir

Erkan era il fratello di Hakan, colui che ha acquistato il 25% delle quote della società Yaman.

Si parla di Erkan al passato perché in realtà è deceduto e Hakan l'ha scoperto da poco: è stato ucciso in un incidente stradale da Fekeli. Tutto gli è stato raccontato da Abdülkadir, che era anche a conoscenza della vendetta che Enkar aveva in corso con Demir.

Züleyha riceve una telefonata dalla polizia

A Villa Yaman, però, l'obbiettivo sarà un altro: trovare Demir sano e salvo.

Dal giorno dell'assalto non si hanno più avuto sue notizie. Un giorno, però, Züleyha riceverà una telefonata che la farà impallidire: sarà la polizia, che le spiegherà che è stato trovato un cadavere e hanno bisogno che lei lo identifichi per capire se è effettivamente quello di Demir.

Züleyha, con grande paura, si recherà presso l'obitorio di Çukurova, ma non sarà da sola: a farle compagnia ci sarà Fekeli. Sarà a dir poco sconvolta e con la testa piena di dilemmi: che cosa ne sarà della sua vita se quel corpo senza vita appena ritrovato fosse realmente del suo Demir?