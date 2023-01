Nuova azione sopra le righe di Demir in arrivo a Terra Amara: nelle prossime puntate della soap, Yaman si metterà contro la cugina colpevole di aver prestato il suo aiuto a Zuleyha intenzionata ad abortire. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, stanca di essere accusata ingiustamente di tradimento, la Altun deciderà di interrompere la sua seconda gravidanza in maniera illegale con l'aiuto di Sermin. Demir ha scoperto di non essere sterile e capirà che la moglie non le ha mentito così correrà a casa. L'uomo arriverà giusto in tempo per impedire l'aborto ma non appena si renderà conto che la cugina era implicata nell'intricata questione non ci penserà due volte e darà fuoco alla sua casa.

Zuleyha cerca l'aiuto di Sermin per abortire

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura dell'irascibile Demir. Seguendo la storyline della soap turca, la notizia della seconda gravidanza di Zuleyha sconvolgerà Yaman. Questi, infatti, ha sempre pensato di essere sterile per cui sarà certo che la moglie lo ha tradito con Yilmaz. Per questa stagione, Demir si scaglierà contro la moglie, che stanca di essere aggredita penserà bene di commettere un'azione illegale.

Altun, approfittando dell'assenza del marito e della suocera che si sarà recata al matrimonio di Yilmaz e Mujgan, chiederà aiuto a Sermin per poter abortire in maniera illegale. La donna si dirà disponibile anche perché spinta da un profondo odio nei confronti dei suoi parenti che le hanno in precedenza bloccato i conti in banca.

Nel frattempo, Hunkar comincerà a credere alla buona fede della nuora tanto da consigliare al figlio di sottoporsi nuovamente a tutti gli accertamenti medici che possano confermare o smentire la sua sterilità.

L'ira di Demir contro la cugina

Gli esami confermeranno a Demir che in realtà lui può generare. Felice per il responso, Yaman correrà a casa dalla moglie per chiedere scusa ma giunto alla villa si renderà conto che Zuleyha non c'è e capirà subito cosa sta tramando.

Demir arriverà dal medico poco prima che Zuleyha possa abortire e manderà a monte i suoi piani. Ma al contempo, l'uomo capirà che la cugina stava aiutando la moglie così la sua ira si abbatterà su di lei.

Demir arriverà con una tanica di benzina a casa di Sermin e dopo aver gettato ovunque il liquido infiammabile, nonostante le suppliche di Sermin, darà fuoco all'abitazione.

La casa di Sermin sarà inutilizzabile, e Demir si sentirà soddisfatto della punizione inflitta. La nipote di Hunkra però non si lascerà abbattere e per vendicarsi cercherà aiuto di una persona potente. Di chi si tratterà? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.