Prosegue l’appuntamento con le vicende della serie televisiva turca Terra amara sulla rete ammiraglia Mediaset, in cui non mancano sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni su ciò che succederà nelle prossime puntate, rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) dopo essere riuscito a evadere dalla prigione costringerà la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a fuggire con lui: l’uomo non avrà altra scelta oltre a quella di desistere dal suo intento, nell’istante in cui il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) si sentirà male.

Trame turche, Terra amara: la morte di Cengaver, Demir rischia di essere condannato a morte

Nei nuovi episodi dello sceneggiato in onda su Canale 5 si assisterà all’arresto di Demir, che finirà in prigione con l’accusa di aver ucciso il suo ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), in realtà morto per mano di Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Il marito di Zuleyha farà i conti con la giustizia a causa di una falsa testimonianza della cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che in preda alla furia per averle distrutto con un incendio la sua tenuta fingerà di averlo visto sparare il marito di Nihal (Ebru Aytemur).

La situazione per il figlio di Hunkar (Vahide Perçin) si complicherà, nell’istante in cui il nuovo Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk) vorrà farlo condannare a morte.

Yaman favorirà il suo ricovero d’urgenza in ospedale, non appena verrà a conoscenza che il suo rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sta approfittando dell'occasione per riavvicinarsi a sua moglie: scendendo nel dettaglio l’uomo dopo essersi pugnalato, riuscirà a far perdere le sue tracce.

Adnan con la febbre molto alta, Yaman finisce di nuovo in carcere

A questo punto Demir interromperà il tanto atteso incontro tra Zuleyha e Akkaya [VIDEO], per merito della complicità della madre: la protagonista della soap opera pianterà in asso il suo ex, quando suo marito minaccerà di separarla definitivamente dal figlio Adnan.

Inoltre Altun sarà obbligata ad andarsene via dalla Turchia insieme a Yaman: a ostacolare la partenza però ci penserà un imprevisto, poiché Adnan durante il viaggio desterà parecchia preoccupazione ai suoi genitori.

Non appena il piccolo avrà la febbre molto alta, Demir non avrà altra scelta oltre a quella di tornare ad Adana per farlo visitare: a causa di questa rinuncia, Yaman verrà arrestato nuovamente. Infine Zuleyha sarà riconoscente all’uomo che ha sposato per aver salvato la vita al suo bambino per la seconda volta: per tale motivo la donna prometterà a Demir di aspettarlo alla tenuta, anche se dovesse trascorrere parecchio tempo in carcere per un delitto che non ha commesso.