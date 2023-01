Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye dovrà metabolizzare un nuovo dolore. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, rendendosi conto che il bimbo che Seher porta in grembo è di suo marito e comprendendo che lei non potrà mai generare un erede perché sterile, Saniye maturerà l'idea di crescere lei stessa come una madre il figlio della sua "rivale". Dopo aver parlato della sua idea con Hunkar, la domestica raccoglierà il consenso della sua padrona e parlerà direttamente con Seher. Dopo aver offerto del denaro all'amante di suo marito affinché rinunci al suo bambino, Seher accetterà, ma ben presto i sogni di Saniye si infrangeranno.

Saniye offre del denaro a Seher per crescere suo figlio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul triangolo amoroso che vede protagonisti Saniye, Gaffur e Seher. Seguendo la trama della soap turca, il capomastro verrà convocato dalla moglie che gli chiederà la massima sincerità sulla sua relazione extraconiugale. A questo punto Gaffur dirà a Saniye che effettivamente l'ha tradita e che il figlio che Seher porta in grembo non può essere altro che suo. La domestica si dispererà, ma poi prenderà in mano la situazione. Comprendendo che lei non potrà mai fare un figlio in quanti sterile, e non volendo negare al marito e a se stessa la possibilità di diventare genitori, Saniye penserà di prendersi cura del figlio di Seher.

Hunkar ascolterà la proposta della sua sottoposta e alla fine accetterà. Così Saniye andrà direttamente da Seher e le proporrà di affidarle il figlio una volta che verrà al mondo. Per convincerla la moglie di Gaffur punterà sul fatto che tutti la prenderanno in giro quando scopriranno che ha avuto un figlio da un uomo sposato e per vincere ogni titubanza della donna arriverà a offrirle del denaro.

Il sogno di Saniye si infrange

Di fronte alla possibilità di poter contare su un bel gruzzoletto, Seher abbandonerà ogni dubbio e darà il suo consenso a Saniye, affinché si prenda cura del suo bambino una volta nato. La domestica sarà felice di fronte alla possibilità di diventare madre, ma i suoi sogni ben presto svaniranno.

Non passerà molto tempo prima che Seher avverta dei dolori forti al ventre, sintomo di un aborto spontaneo.

Saniye dovrà rinunciare al bimbo, ma anche Gaffur, il quale già felice di poter essere padre. Un nuovo dolore per la coppia, ma ben presto un evento potrebbe inaspettatamente portare di nuovo gioia nella vita di Saniye e Gaffur. Per scoprire di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.