Nuovi momenti di tensione in arrivo a Terra Amara. Nelle prossime puntate della soap turca, Demir costringerà Zuleyha a fuggire con lui, ma un malore del piccolo Adnan manderà in fumo i piani di Yaman. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, pur di evitare che la moglie e Yilmaz si parlino, Demir arriverà a ferirsi da solo pur di eludere la sorveglianza delle guardie e fuggire dal carcere. Paventando la possibilità di farla stare per sempre lontana da Adnan, Demir porterà via con sé Altun lontano dal paese, ma in viaggio una febbre alta coglierà il bimbo e Demir, pur di salvare la vita di Adnan, deciderà di tornare sui suoi passi, ottenendo così immensa riconoscenza e rispetto da parte di Zuleyha.

Demir porta via con sé la moglie

Il destino si metterà ancora una volta tra Zuleyha e Yilmaz: i due protagonisti di Terra amara si ritroveranno faccia a faccia, ma prima di potersi chiarire arriverà Demir a rimescolare le carte in tavola. Seguendo la trama della soap turca, una volta fuori dal carcere, l'unico pensiero di Yilmaz sarà quello di parlare con Altun. Akkaya ritroverà una lettera scritta dalla giovane un anno prima, in cui gli spiegava il motivo per cui era stata costretta a sposare Demir. Yilmaz riuscirà a ottenere un appuntamento con la sua ex fidanzata.

Nel frattempo Demir, mentre si troverà in carcere, verrà avvertito delle intenzioni della moglie e pur di impedire che Yilmaz possa avere contatti con Zuleyha, Demir arriverà a pugnalarsi con un oggetto appuntito.

Per questa ragione verrà portato in ospedale, e qui riuscirà a eludere le guardie e a scappare. Yaman arriverà all'appuntamento tra Yilmaz e Zuleyha, e dirà alla moglie che se non andrà via con lui non vedrà mai più Adnan. Con grande dolore Zuleyha cederà al ricatto del marito.

Il piccolo Adnan in pericolo

Demir porterà la moglie con sé in fuga, essendo ormai latitante, ma durante il viaggio il bimbo avrà la febbre alta e Zuleyha temerà per la vita di Adnan.

Anche Demir si renderà conto che il figlio rishcierà la vita, per cui deciderà di tornare in paese per far visitare il piccolino dai suoi medici di fiducia, mettendo a rischio la sua libertà.

In effetti l'arrivo in paese salverà la vita di Adnan, ma costringerà Demir a consegnarsi di nuovo alle guardie. La scelta fatta dal marito porterà Zuleyha a vederlo con occhi diversi.

Seppure consapevole che il pubblico ministero Julide ha richiesto per lui la pena di morte, Demir rientrerà in carcere conquistandosi il rispetto di Zuleyha, che prometterà di aspettarlo anche per tanti anni. Questo come si ripercuoterà sul futuro incontro tra Yilmaz e Zuleyha? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.