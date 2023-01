Guai in vista per Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza scomparirà nel nulla e nessuno saprà dove si trovi. In realtà sarà vittima di una trappola di Fikret: Züleyha sospetterà che sia Fikret a ricattare in segreto Demir, così proverà a seguire i suoi movimenti. Alla fine, però, ad avere la peggio sarà lei, visto che Fikret e il suo complice faranno in modo che Züleyha rimanga sola e abbandonata nella foresta.

Züleyha sospetta di Fikret e inizia a seguirlo

Nelle prossime puntate di Terra Amara, tutti andranno alla ricerca di Züleyha.

La ragazza scomparirà nel nulla e nessuno saprà dove possa essere finita. In realtà sarà da sola in mezzo alla foresta e si caccerà nei guai dopo aver inseguito in macchina Fikret.

Lo inseguirà dopo aver notato la sua presenza all'interno degli uffici della holding Yaman, che abbandonerà andando via con la sua auto. Züleyha gli andrà dietro, ma non lo farà con astuzia, in quanto Fikret si accorgerà di essere seguito. Così la "dirotterà" verso una foresta e appena avrà l'occasione la prenderà per il collo, la sbatterà contro un albero e le chiederà perché lo sta seguendo. Un complice di Fikret, nel mentre, prenderà la macchina di Züleyha e la porterà via, in questo modo la ragazza non avrà modo di fuggire.

Preoccupazione per Züleyha a Villa Yaman

Nel mentre, a Villa Yaman, la preoccupazione per Züleyha sarà alle stelle. Saniye, Sevda e Sermin inizieranno a chiedersi dove possa essersi cacciata. Züleyha è stata vista per l'ultima volta alle cinque del pomeriggio, ma ormai è mezzanotte e tutte temono che possa esserle accaduto l'impensabile.

Proveranno a contattare Demir, che sta trascorrendo una vacanza segreta con Ümit, ma non ci riusciranno. In più Sermin scoprirà che Demir ha mentito a tutte: non si trova ad Ankara per un incontro d'affari con il governatore.

Züleyha da sola nella foresta, Demir ignaro di tutto

La vita di Züleyha sarà seriamente in pericolo: rimarrà da sola nella foresta, abbandonata a se stessa.

Urlerà per chiedere aiuto, ma nessuno la sentirà. Intanto tutti gli abitanti di Çukurova si daranno da fare per cercarla, ma nessuno riuscirà a trovarla.

Demir sarà ignaro di tutto e proseguirà a vivere con spensieratezza la sua vacanza con Ümit. Sevda e Sermin continueranno a contattarlo, ma niente, non riusciranno a parlargli. Visto che ha mentito in merito alla destinazione del suo viaggio, risulterà abbastanza difficile trovarlo.

In più Sermin e Sevda inizieranno a sospettare che Demir sia in compagnia di una donna. Questo dubbio ce l'avrà soprattutto Sevda, visto che è a conoscenza della storia clandestina che Demir ha con Ümit.