Cambio programmazione per Terra Amara su Canale 5. La soap opera turca che, tutti i giorni, appassiona una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori, dal prossimo lunedì 9 gennaio 2023, subirà delle variazioni di palinsesto.

Contrariamente a quanto è accaduto in queste settimane natalizie, l'appuntamento con Terra Amara verrà nuovamente ridotto nel daytime feriale di Canale 5 per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne.

Nuovo cambio programmazione per Terra Amara: ecco cosa succede dal 9 gennaio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra Amara in daytime prenderà il via a partire dal prossimo lunedì 9 gennaio, quando il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset tornerà ad essere quello di sempre nel daytime feriale.

Alle 14:45, infatti, è previsto il ritorno di Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a intrattenere di nuovo il suo pubblico con le nuove puntate incentrate sulle vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Il ritorno di Uomini e donne, quindi, porterà ad uno stravolgimento del palinsesto e l'appuntamento con la soap turca, sarà ridotto.

Attualmente, infatti, la messa in onda di Terra Amara ricopre la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 15:40 circa ma, dal prossimo lunedì 9 gennaio, la soap tornerà in onda solo nello slot compreso tra le 14:10 e le 14:45 circa.

Torna U&D e Terra Amara si accorcia: i fan della soap protestano sui social

Solo al sabato pomeriggio, la soap con protagonisti Yilmaz e Zuleyha sarà in onda con puntate più lunghe, in programma dalle 14:25 alle 16:30 circa.

Un cambio programmazione che ha indispettito i numerosi fan di Terra Amara, molti dei quali hanno polemizzato contro la scelta Mediaset.

"No, non è giusto, non possono mandare in onda solo 15 minuti di puntata al giorno", ha scritto un utente sui social. "Potrebbero allungare la soap almeno fino alle ore 15", ha proposto qualcun altro.

Intanto, questa programmazione speciale di Terra Amara con puntate extra-large durante il periodo natalizio, ha fatto bene agli ascolti di Canale 5.

Ottimi ascolti per Terra Amara in daytime al posto di Uomini e donne

In assenza di Uomini e donne, le puntate inedite della soap sono riuscite a conquistare una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori al giorno, toccando anche picchi che hanno raggiunto il 21% di share.

Un risultato importante, che ha permesso alla rete ammiraglia Mediaset di tornare ad avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio contro la trasmissione Rai "Oggi è un altro giorno", dopo i risultati non positivi della fiction in replica "Fratelli Caputo", sospesa dopo aver toccato la soglia del 10% di share in daytime.