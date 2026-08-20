Far Away potrebbe essere protagonista di un nuovo importante cambiamento nel palinsesto di Canale 5. Dopo il successo ottenuto durante l’estate, Mediaset starebbe infatti valutando di sfruttare il buon riscontro della soap turca anche nella fascia di prima serata durante la prossima stagione televisiva.

La notizia arriva in un momento particolarmente delicato per la programmazione autunnale. A partire da settembre, infatti, Far Away dovrebbe essere ridotta nel daytime a circa 20 minuti al giorno, così da lasciare maggiore spazio agli appuntamenti di Uomini e Donne e al daytime di Amici di Maria De Filippi.

Far Away ridotta a 20 minuti da settembre

Il nuovo palinsesto autunnale di Canale 5 dovrebbe prevedere un ridimensionamento dello spazio quotidiano riservato a Far Away.

Secondo le anticipazioni sulla programmazione, la soap dovrebbe andare in onda nella fascia dalle 16:05 alle 16:25 circa, con episodi della durata di appena 20 minuti. Una scelta legata soprattutto alla necessità di fare spazio ai programmi di punta del pomeriggio di Canale 5.

La nuova disposizione dovrebbe quindi mettere Uomini e Donne al centro della fascia pomeridiana, con Far Away subito dopo e il daytime di Amici a seguire.

Per i fan della serie turca si tratta inevitabilmente di un cambiamento importante: rispetto alla programmazione estiva, la soap avrebbe infatti molto meno spazio quotidiano.

Il successo estivo spinge Mediaset a puntare ancora su Far Away

La riduzione nel daytime, però, non dovrebbe essere interpretata necessariamente come una bocciatura.

Al contrario, Far Away ha dimostrato di avere un ottimo potenziale sul pubblico italiano. La serie, il cui titolo originale è Uzak Şehir, ha debuttato su Canale 5 il 3 giugno 2026 e ha ottenuto subito un risultato particolarmente positivo: il debutto ha registrato il 21,4% di share, dato ufficializzato da Mediaset.

La storia di Alya e Cihan ha quindi conquistato rapidamente una parte consistente del pubblico, contribuendo a rendere la soap uno dei titoli turchi più interessanti della programmazione estiva della rete.

Ed è proprio il boom di ascolti registrato durante l'estate, con risultati arrivati anche a punte molto elevate, che potrebbe spingere Mediaset a studiare una nuova collocazione per la serie.

Far Away in prima serata: l'ipotesi sul tavolo

La vera novità riguarda infatti la possibilità di vedere Far Away in prima serata nel corso della stagione autunnale.

Al momento si tratta di un'ipotesi di programmazione e non di una decisione ufficialmente annunciata da Mediaset. Tuttavia, il ragionamento alla base della possibile scelta sarebbe abbastanza chiaro: se una soap riesce a ottenere risultati molto importanti nel daytime, perché non provare a trasferirla anche in prime time?

L'operazione avrebbe inoltre un precedente molto importante all'interno della stessa Canale 5: Terra Amara era già stata utilizzata anche in prima serata, diventando uno degli esempi più evidenti della strategia Mediaset di valorizzare le soap turche oltre il tradizionale appuntamento pomeridiano.

Per Far Away potrebbe dunque ripetersi un percorso simile.

Una strategia simile a quella adottata con Terra Amara

L'eventuale promozione in prima serata rappresenterebbe una scelta significativa per Mediaset.

Le soap turche hanno infatti dimostrato di poter funzionare non soltanto come prodotti destinati al daytime, ma anche come titoli capaci di attirare pubblico nella fascia serale.

Il successo di Far Away potrebbe quindi rappresentare un'opportunità per Canale 5: la rete avrebbe già a disposizione una serie conosciuta dal pubblico, con personaggi e dinamiche narrative capaci di generare interesse e fidelizzazione.

La possibilità di portare Alya e Cihan in prima serata permetterebbe inoltre di intercettare anche una parte di pubblico che normalmente non segue il daytime pomeridiano.

Perché Mediaset potrebbe puntare sulla prima serata

Sono diversi i motivi che potrebbero rendere interessante questa soluzione.

Il primo è il dato Auditel. Far Away ha mostrato fin dal debutto una buona capacità di attrarre spettatori, con il 21,4% di share registrato nella prima puntata.

Il secondo riguarda la popolarità delle serie turche. Negli ultimi anni Canale 5 ha costruito una parte importante della propria offerta proprio attraverso questo genere di produzioni.

Il terzo è legato alla programmazione autunnale. La riduzione del minutaggio quotidiano di Far Away potrebbe essere compensata da eventuali appuntamenti speciali o serali, permettendo a Mediaset di mantenere alta l'attenzione sulla soap senza sacrificare gli spazi destinati a Uomini e Donne e Amici.

Far Away, cosa può succedere da settembre

La situazione, dunque, potrebbe essere più articolata di quanto sembri.

Da una parte, Far Away dovrebbe perdere spazio nel daytime, con episodi ridotti a circa 20 minuti e collocati indicativamente tra le 16:05 e le 16:25.

Dall'altra, proprio il buon successo ottenuto dalla serie potrebbe convincere Mediaset a testarla in una fascia decisamente più prestigiosa, quella della prima serata.

La strategia sarebbe quella di concentrare il prodotto nel daytime per lasciare spazio ai programmi di Maria De Filippi, continuando però a valorizzarlo attraverso eventuali appuntamenti serali.

La soap turca pronta a conquistare anche il prime time?

Per il momento è importante sottolineare che la prima serata per Far Away resta un'ipotesi e che il palinsesto autunnale potrebbe ancora subire modifiche.

Quello che appare certo è l'interesse di Mediaset nei confronti della serie. L'azienda ha lanciato Far Away su Canale 5 come nuova produzione turca e continua a proporre episodi e contenuti dedicati anche attraverso Mediaset Infinity, dove sono disponibili le puntate e gli approfondimenti sulla serie.

Il possibile passaggio in prime time sarebbe quindi un ulteriore segnale della fiducia riposta nel prodotto.

Dopo il successo estivo, Far Away potrebbe dunque vivere una vera e propria promozione: meno spazio ogni giorno nel pomeriggio per fare posto a Uomini e Donne e Amici, ma la concreta possibilità di conquistare una vetrina ancora più importante in prima serata.

Se l'esperimento dovesse andare in porto, Canale 5 potrebbe provare a replicare la strategia già vista con Terra Amara, puntando sulla forza della soap turca per assicurarsi ascolti importanti anche nella stagione televisiva autunnale.