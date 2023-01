I telespettatori della soap opera Terra Amara dovranno prepararsi a un cambio di rotta da parte di Zuleyha: la protagonista femminile della soap turca troverà il coraggio di affrontare la suocera e non si farà remore nel dirle che da quel momento in poi agirà di testa sua.

Infatti, come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, Hunkar temendo che l'arresto del figlio possa lasciare campo libero alla nuora, chiederà a Saniye di controllarla e di impedire con ogni mezzo che lasci la villa, nonostante la Altun stessa avesse dichiarato di non voler più fuggire.

Questo atteggiamento costrittivo farà "esplodere" Zuleyha, che a questo punto si metterà contro Hunkar.

Demir in carcere con Yilmaz

Non smettono di stupire le anticipazioni di Terra amara, che si concentrano su due forti personaggi femminili della soap, ossia Zuleyha e Hunkar. Le due donne entreranno in rotta di collisione e la giovane Altun non tarderà a tirare fuori le unghie.

Demir si troverà dietro le sbarre pur non avendo commesso nessun reato: l'uomo verrà accusato dell'omicidio di Cengaver, che in realtà è morto per colpa di Hatip. In paese, pochi giorni prima, tutti vedranno i due ex amici litigare per cui quando Cengaver morirà davanti gli occhi di amici e familiari durante la festa di circoncisione del secondogenito senza dire il nome del suo assassino: quindi tutti i presenti penseranno che il colpevole sia Demir.

Così il nuovo Pubblico Ministero lo farà arrestare in attesa di raccogliere le prove contro di lui.

Demir si troverà a dividere la cella con Yilmaz, il quale dopo aver sparato per errore a Fekeli (mentre tentavano di uccidere Hunkar), deciderà di costituirsi. In questo quadretto poco edificante, che porterà i due uomini ad aggredirsi fisicamente, si inseriranno le paure di Hunkar, la quale temerà che l'assenza del figlio possa spingere Zuleyha a fare gesti avventati, come ad esempio la fuga.

Anche se Altun dirà di non aver alcuna intenzione di scappare, soprattutto adesso che è incinta e che Demir ha scoperto che realmente il figlio è suo.

Zuleyha contro Hunkar

Hunkar però non crederà alle parole della nuora, così incaricherà la fidata Saniye di impedire in ogni modo che Zuleyha si allontani da sola dalla villa.

Per questa ragione, la domestica non esiterà a bucare le gomme dell'auto della padrona quando questa deciderà di uscire.

Zuleyha resterà sconvolta e affronterà la suocera, chiedendole di mandare via dalla villa sia Saniye che il marito Gaffur, presente nel momento in cui la domestica manometteva la sua macchina.

Hunkar si opporrà alla richiesta della nuora: quest'ultima si innervosirà e dirà di non volerle portare più nessun rispetto, a partire dal modo in cui la chiama, infatti non si rivolgerà più a lei con l'appellativo di "madre".

Inoltre, Zuleyha oltre a ribadire il fatto che non sono mai state amiche, le dirà che non intende più sottostare ai suoi ordini e che agirà solo di testa sua.