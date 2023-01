Si avvicina il ritorno su Canale di C'è posta per te. Il people show di Maria De Filippi tornerà sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5.

Si inizierà subito con una storia di tradimento. protagonisti sono il signor Stefano e la moglie, la quale ha tradito il marito e ha aver chiamato la trasmissione per chiedergli perdono.

Tutto ciò è stato anticipato da un breve filmato postato sulla pagina ufficiale di C'è Posta per te.

C'è posta riparte il 7 gennaio con la storia di un tradimento coniugale

L'attesa per il pubblico di Canale 5 sta per finire.

Sabato 7 gennaio in prima serata tornerà C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi da anni campione di ascolti. Anche quest'anno saranno diversi milioni i telespettatori che si sintonizzeranno su Canale 5 per seguire le storie raccontate dalla padrona di casa.

In tal senso, proprio la pagina social ufficiale del programma, ha lanciato qualche anticipazione. Su Instagram infatti, si può vedere il video di una delle storie che verranno raccontare in questa prima puntata. Si tratta di un tradimento coniugale. La persona che ha chiesto aiuto alla trasmissione è la moglie del signor Stefano. Da quello che si intuisce dal breve video postato sui social, la donna è pentita di aver tradito il marito e quindi ha chiesto aiuto alla trasmissione per riconciliarsi.

La moglie di Stefano chiede perdono al marito, lui commenta: 'È una serpe'

Dando uno sguardo alla clip di anticipazione, Stefano racconterà in studio la dinamica del tradimento che ha subito. L'uomo sembra essere una persona pacata e Maria De Filippi cercherà come sua abitudine, di fare da paciere.

Al momento non è dato sapere come finirà questa storia: bisognerà attendere la messa in onda di questa prima puntata di C'è posta per scoprirlo.

Di certo non sarà facile per la conduttrice pavese cercare di far riconciliare i due coniugi, visto che nel video a un certo punto si vede che Stefano se ne uscirà con un commento tutt'altro che tenero sulla moglie. "Lei è una serpe", dirà infatti l'uomo.

“È una serpe” Non perdete l’appuntamento con #CePostaPerTe, da sabato in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/LoFxgyoZqA — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 5, 2023

C'è posta per te, ospite Can Yaman

Relativamente agli ospiti di questa prima puntata stagionale di C'è posta per te sul web si dà per certa la presenza di Can Yaman.

Per l'attore turco si tratta di un ritorno nel salotto di Maria De Filippi, di cui è già stato ospite anche negli anni scorsi.

Tra la conduttrice pavese e Can Yaman pare esserci un rapporto di grande stima professionale, visto che Maria lo ha voluto anche nella prima puntata del pomeridiano di Amici.