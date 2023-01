Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a sabato 28 gennaio, Katie si confronterà duramente con Quinn, accusandola di essere la causa dei problemi di Eric. Inoltre Deacon andrà a casa di Hope con l'intento di poter avere un rapporto migliore con sua figlia Hope, ma Ridge farà di tutto per tenerlo distante dalla giovane Logan.

Donna viene licenziata e lascia l'azienda

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 23 al 28 gennaio, Quinn ha posto Eric davanti alla scelta di interrompere ogni tipo di rapporto con Donna.

Lo stilista parlerà con l'ex moglie e con molta tristezza le comunicherà la decisione di doverla licenziare. Logan comprenderà le motivazioni che lo hanno spinto ad un atto così estremo e si attiverà per andare via al più presto dall'azienda.

Intanto Hope sarà intenzionata a recuperare il legame con Deacon, ma sarà dispiaciuta del fatto che Liam sia totalmente contrario. La giovane allora confiderà nel supporto di Brooke. Quest'ultima non le nasconderà di avere amato in passato lo Sharpe, ma che oggi lo ritiene una persona pericolosa.

Deacon dice a Brooke che non ha niente a che fare con Sheila

Secondo le anticipazioni televisive delle trame fino al 28 gennaio, Deacon si troverà insieme a Sheila.

La donna tenterà in ogni modo di convincere lo Sharpe a portare a termine il piano, ma lui non avrà alcuna intenzione di assecondarla. Infatti è certo di poter avere un dialogo con sua figlia e persino con Brooke. A tal proposito andrà a casa sua e le porgerà le scuse per tutto il male che le ha portato. Logan sarà scioccata di trovarsi di fronte l'ex marito di sua figlia Bridget.

Nel frattempo Liam e Ridge concorderanno sul fatto che sia Steffy che Hope dovranno essere salvaguardate. Forrester rassicurerà Spencer che Brooke farà di tutto per evitare che Deacon torni nelle vite di tutti. In tutto questo Hope presserà Brooke affinché le acconsenta di potersi vedere liberamente con il suo padre naturale.

Sharpe proseguirà nella sua opera di persuasione verso l'ex moglie e confermerà che gli anni in carcere l'hanno fatto cambiare e di non avere nulla a che fare con Sheila.

Hope minaccia di lasciare lo chalet

In base agli spoiler della prossima settimana, Katie sarà amareggiata per la scelta di Eric di tornare con Quinn. Quest'ultima si confronterà proprio con la moglie di Bill e sarà incolpata di essere la causa dei problemi intimi del patriarca Forrester. Intanto Ridge vedrà Deacon a casa sua e inviterà Brooke a mandarlo via in quanto non è gradito. La donna però non ha alcuna voglia di seguire quanto detto, ma Ridge continuerà ad incalzarla.

Nel frattempo lo Sharpe andrà via. Hope allora dirà a Ridge e Brooke, che se non supporteranno le sue scelte, allora presto non starà più nello chalet.

Infine Sheila sarà contenta per come Deacon è stato trattato, mentre Thomas sarà sempre più preso da Paris e si scuserà con lei per l'imbarazzo che le ha creato Douglas di fronte alla domanda se sono fidanzati.