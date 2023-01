L'appuntamento con Un posto al sole prosegue con successo su Rai 3 e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che si assisterà al ritorno in città di Elena Giordano.

La figlia di Marina rimetterà piede a Palazzo Palladini per affrontare una questione decisamente delicata e al tempo stesso spinosa legata ad Alice.

Sua figlia, infatti, denuncerà Nunzio per tentata violenza fisica nei suoi confronti e questa situazione porterà Elena a trasferirsi a Napoli per un po' di tempo, dove la donna potrebbe riuscire a far breccia nel cuore di una delle new entry di questa stagione: il poliziotto Damiano.

Elena indaga sulla figlia Alice: anticipazioni Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del 2023 rivelano che Elena si interesserà al caso di sua figlia Alice dopo che la ragazzina deciderà di sporgere denuncia contro Nunzio.

Alice sostiene che il cuoco del Caffè Vulcano abbia tentato di abusare di lei ma, il suo racconto dei fatti, non convincerà pienamente sua mamma.

Elena sarà la prima ad avere molti dubbi sul racconto dei fatti di sua figlia, tanto da metterne in discussione l'autenticità.

La figlia di Marina, quindi, andrà fino in fondo a questa storia e proverà così a scoprire la verità dei fatti: non si esclude che possa essere proprio lei a far uscire allo scoperto la realtà su quanto sia accaduto.

Elena resta a Napoli nelle nuove puntate di Un posto al sole 2023

Ma non è finita qui, perché come svelato dall'attrice Valentina Pace in una recente intervista, il soggiorno di Elena a Napoli durerà più del previsto.

Il personaggio di Elena, quindi, sarà presente per un bel po' di episodi di questa stagione 2023 e non si esclude che possa essere coinvolta in una nuova storyline sentimentale.

Al momento, infatti, tra i personaggi più ambiti di questa stagione vi è sicuramente il poliziotto Damiano, che ha fatto battere il cuore a Viola.

Tuttavia, nel momento in cui i due si renderanno conto di provare qualcosa l'uno nei confronti dell'altro, decideranno di fare un passo indietro.

Elena conquista Damiano e si scontra con Viola nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Damiano, infatti, non se la sentirà di tradire la fiducia del suo capo Nicotera, attualmente ancora marito di Viola, nonostante la profonda crisi che stanno provando.

Di conseguenza, non si esclude che gli sceneggiatori possano aver messo a punto una nuova trama incentrata su un ipotetico flirt tra Elena e Damiano.

Tra i due, infatti, potrebbe sbocciare l'amore nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole del 2023 e, a quel punto, la reazione di Viola potrebbe non essere delle migliori.

Dopo aver litigato con Angela, Elena metterà in crisi anche la sua amicizia con Viola per colpa di Damiano? Lo scopriremo nei prossimi episodi.