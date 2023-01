Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda nella serata di lunedì 23 gennaio, rivelano che Nunzio verrà convocato dalla polizia per rispondere della accuse di Alice. Nel frattempo Elena, con l'intento di proteggere la figlia, proporrà alla ragazza di partire per Londra.

Un evento mediatico al Vulcano rischierà di mettere in seria difficoltà lo storico locale. Nel frattempo, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, Guido e Michele trascorreranno del tempo assieme, mentre Mariella e Serena porteranno avanti la loro "battaglia".

Un posto al sole, trama 23 gennaio: il Caffè Vulcano rischia di finire nei guai

Secondo quanto anticipato dagli spoiler ufficiali della Rai, nella puntata di lunedì 23 gennaio Elena (Valentina Pace) propone a sua figlia Alice di tornare a vivere a Londra. Intanto Nunzio viene convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela della ragazza.

Nel frattempo evento mediatico inaspettato rischia di compromettere le sorti del Caffè Vulcano e la sua reputazione. L'incidente scolastico di Bianca sembra intanto aprire una frattura nel rapporto tra Franco e Angela.

Infine Guido (Germano Bellavia) si concede un'uscita di soli uomini con Michele (Alberto Rossi), mentre fra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro) riesplode una nuova scaramuccia.

Nunzio rischia di commettere una sciocchezza

Quindi le anticipazioni dei prossimi episodi di Upas rivelano che Cammarota verrà convocato dalla polizia per essere interrogato in seguito alla querela di Alice. Se la ragazza dovesse accettare di partire per Londra le cose si metterebbero ancora peggio per Nunzio (Vladimir Randazzo).

L'unica persona che potrebbe scagionarlo infatti sparirebbe, lasciando così il figlio di Franco in seri guai.

Il desiderio di Nunzio di riconquistare Chiara (Alessandra Masi) inoltre lo spingerà a voler compiere una sciocchezza che potrebbe metterlo in guai seri con gli inquirenti. Il ragazzo potrebbe scegliere di scappare da Chiara senza presentarsi in commissariato?

Al momento non c'è certezza a riguardo.

Le puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Un posto al sole Alice aveva denunciato Nunzio per una presunta violenza. In seguito però un personaggio, il cui nome non è stato ancora svelato, scoprirà che Alice ha mentito. Nonostante questo sceglierà comunque di tacere e coprire la ragazza per proteggerla. A voler salvaguardare la ragazza potrebbero essere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) o sua madre Elena, anche se non c'è ancora nessuna conferma a riguardo.