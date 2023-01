L'appuntamento con Uomini e donne torna giovedì 19 gennaio 2023, con una nuova puntata in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Armando Incarnato, dato che il cavaliere napoletano si ritroverà protagonista di un acceso scontro in studio con Maria De Filippi.

Questa volta sarà la padrona di casa a perdere le staffe e a sbottare nei confronti del cavaliere che, da diversi anni, è alla ricerca della donna della sua vita in studio.

Armando scatena il caos in studio: anticipazioni Uomini e donne 19 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di U&D del 19 gennaio 2023, rivelano che in studio si tornerà a parlare delle vicende di Armando Incarnato, dato che in studio per lui arriverà una nuova dama intenzionato a conoscerlo.

Tuttavia non sarà un volto completamente nuovo per Armando, dato che i due si erano già sentiti in precedenza ma a quanto pare il cavaliere avrebbe preferito non spingersi oltre.

Il motivo? Armando sostiene che, in quell'occasione, aveva capito che questa donna non fosse realmente interessata a lui e così scelse di non proseguire il rapporto.

La dama, però, proverà a smentire le parole di Armando, sostenendo che di punto in bianco lui sarebbe sparito e l'avrebbe così trattata male.

Maria De Filippi perde le staffe con Armando: anticipazioni Uomini e donne 19 gennaio

Sta di fatto che, la discussione tra i due non passerà inosservata e, le anticipazioni di Uomini e donne del 19 gennaio 2023, rivelano che a prendere la parola sarà Maria De Filippi.

La padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5 non farà sconti ad Armando Incarnato: la sua reazione, in studio, sarà particolarmente dura nei confronti del cavaliere napoletano, accusandolo di essersi montato la testa.

Secondo la De Filippi, Armando crede ormai di essere diventato un personaggio televisivo per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove ormai fa parte del parterre del trono over da diversi anni.

Armando zittito in studio da Maria: anticipazioni Uomini e donne 19 gennaio

Insomma, un battibecco infuocato quello che si verificherà nel corso della puntata di questo pomeriggio, durante il quale Maria De Filippi perderà le staffe con Armando e finirà per zittirlo in studio.

Non è la prima volta che i due si ritrovano ai ferri corti: già in altre puntate di Uomini e donne, la conduttrice era stata particolarmente severa e dura con il cavaliere napoletano, tanto da bacchettarlo.

Anche in questa puntata di Uomini e donne Tina Cipollari non sarà presente in studio: l'opinionista non ha preso parte alla registrazione che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5, la quale dovrebbe concludersi proprio con la puntata del 19 gennaio.