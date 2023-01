Prosegue il consueto appuntamento nella fascia preserale con Un posto al sole, storica soap di Rai 3. La messa in onda non si fermerà neppure nei giorni segnati in rosso sul calendario. Difatti venerdì 6 gennaio la soap sarà normalmente trasmessa. Le anticipazioni relative alla puntata dell'Epifania svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo l'attenzione sarà concentrata su Alice la quale prenderà una decisione drastica e avrà qualcosa di nuovo in mente. Nel frattempo la moglie di Damiano dovrà affrontare una situazione non certo piacevole

Upas, trama del 6 gennaio: la figlia di Elena fa una scelta drastica

Nel corso della puntata di Upas del 6 gennaio, sarà dato spazio alle vicende della giovane Pergolesi.

Quest'ultima, essendosi innamorata di Nunzio, sembra essere pronta a tutto pur di conquistare il ragazzo. Nunzio, invece, non sembrerebbe avere ancora le idee molto chiare, dato il suo legame con Chiara. Tuttavia, stando alle anticipazioni relative all'episodio conclusivo della settimana, Alice farà una scelta drammatica. Non viene specificato di cosa possa trattarsi, ma a quanto pare la ragazza finirà per gettare sua nonna in preda all'ansia.

Upas, spoiler 6/1: Rosa e Manuel in pericolo

Dunque, la puntata di Upas del 6 gennaio si concentrerà anche su un'altra storyline dai toni piuttosto impegnativi. Si tratta della storia che vede coinvolta Rosa, costretta a sopportare soprusi sul lavoro, pur di non essere licenziata.

La donna, difatti, riceverà una notizia che potrebbe mettere in serio pericolo sia lei che suo figlio. Al contempo Damiano e Viola attenderanno l'esito delle analisi sui giocattoli provenienti dalla fabbrica dove lavora Rosa. I due, infatti, si sono attivati per verificare se i malori di madre e figlio dipendano dalle polveri emesse dai giocattoli.

Dunque le due questioni potrebbero essere collegate, e con molta probabilità la triste notizia ricevuta da Rosa potrebbe riguardare l'andamento della salute sua e del bambino.

Upas, anticipazioni 6 gennaio: una sorpresa per Serena

Dopo due storyline dai toni decisamente cupi, la puntata dell'Epifania lascerà spazio alla celebrazione della giornata.

Difatti gli autori hanno deciso di inserire anche una trama più leggera e soprattutto "dolce". Questa volta, a gran sorpresa, saranno protagoniste le gemelle Cirillo. Quest'ultime svestiranno i panni di pestifere sorelle minori e finiranno per allietare la giornata del 6 gennaio alla loro sorella maggiore. Le due, con un gesto di insolito affetto, renderanno speciale la Befana della moglie di Filippo, ricompensandola del suo sostegno e della sua pazienza.