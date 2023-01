Un posto al sole continua ad andare in onda con i suoi appuntamenti serali. Durante le prossime puntate che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, ci sarà l'ultimo incontro tra Alice e Nunzio. Lo chef riuscirà a trovare degli importanti appoggi in un momento difficile. Viola invece, mostrerà sempre maggior interesse nei riguardi di Damiano e delle questioni che riguardano la sua ex moglie. Micaela continuerà a voler sedurre Samuel, mettendo quest'ultimo in seria difficoltà. Non mancheranno momenti di tensione per gli abitanti di Palazzo Palladini.

In particolare, Marina, Roberto, Elena e Alice vivranno giornate difficili.

Spoiler Un posto al sole dal 9 al 13 gennaio: Viola continua a mantenere le distanze da Damiano

Alice e Nunzio avranno modo d'incontrarsi e chiarirsi per l'ultima volta. Un confronto che avrà delle conseguenze totalmente inaspettate. Da un lato, lo chef ammetterà tutte le sue colpe, ma negherà anche alcune accuse. Per Nunzio sarà fondamentale il supporto di Franco. Inoltre, Elena prometterà al ragazzo di parlare con Alice e di convincerla a fare la scelta più giusta. Viola sarà sempre più attirata dalle problematiche che riguardano Damiano e la sua ex moglie. I genitori dell'insegnante, Raffaele e Ornella, noteranno con estrema preoccupazione la cosa.

Nonostante ciò, Viola tenterà di mantenere le distanze da Damiano.

Guido si sentirà incuriosito dalla nuova situazione sentimentale di Michele. Quest'ultimo, fatto ritorno a Napoli, sembrerà essere totalmente preso dal suo lavoro in radio. Bianca si troverà a vivere ancora una volta un periodo triste. La giovane infatti, a causa di Antonello, inizierà ad essere sempre più messa in disparte dai suoi compagni di scuola.

Trame Un posto al sole al 13 gennaio: Nunzio trova in Silvia una nuova alleata

Samuel si troverà sempre più in difficoltà a causa di Micaela e i suoi tentativi di seduzioni. Michele si appresterà a parlare di un'argomento molto interessante in radio, che non farà altro che sottolineare la sua vocazione di giornalista. Silvia riuscirà ad avvicinarsi a Nunzio e a dare al ragazzo dei buoni consigli.

I dissidi tra Elena e Angela continueranno ad essere sempre più pesanti, tanto da mirare verso un risvolto legale. Viola cercherà di fare da intermediaria tra le due donne.

Marina, Roberto, Elena e Alice vivranno momenti di forte tensione. Alice si sentirà in balia dei sensi di colpa e riceverà presto un messaggio totalmente inaspettato. Clara nutrirà dei sospetti su Alberto e continuerà ad indagare per capire se veramente l'uomo è in possesso del bottino della famiglia di Lia Longhi. Tra Serena e Mariella ci sarà un nuovo incontro.