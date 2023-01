Sta facendo molto discutere un'anticipazione che è trapelata dagli studi di Uomini e donne in questi giorni: venerdì 20 gennaio, infatti, chi era in studio per le prime riprese settimanali ha assistito a una scena che potrebbe non andare in onda in tv. Biagio Di Maro ha ricevuto uno schiaffo da Carla, la dama che sta frequentando da qualche tempo. Ma secondo alcuni fan del programma, conoscendo il "modus operandi" di Maria e della redazione, questo gesto così forte potrebbe essere "censurato" e rimosso dalla puntata in fase di montaggio.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono rimasti spiazzati da uno spoiler delle riprese del 20 gennaio: chi era in studio venerdì scorso, infatti, ha visto la sberla che Carla ha dato a Biagio dopo aver saputo che intendeva interrompere la loro conoscenza.

La dama del Trono Over ha reagito malissimo alla notizia che Di Maro non voleva più uscire con lei (tra i due ci sono stati sette appuntamenti in meno di due settimane), così si è avvicinata a lui e l'ha "punito" con uno schiaffo in pieno volto.

Questo gesto ha creato parecchio chiacchiericcio sia tra chi era agli Elios quel giorno che tra i telespettatori, anche perché si tratta di una presa di posizione molto forte da parte della protagonista del dating-show.

Le anticipazioni della registrazione in questione, però, non chiariscono la reazione che il napoletano ha avuto dopo la sberla.

Le novità sui senior di Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne da tempo, intanto, in questi giorni si sta esponendo sul web per sposare la teoria secondo la quale la scena dello schiaffo di Carla a Biagio non sarà trasmessa in televisione.

La redazione del dating-show ha spesso "censurato" momenti di forte tensione o episodi sopra le righe, come ad esempio quando in fase di montaggio è stato cancellato il finto svenimento di Pinuccia.

Mentre litigava con Tina Cipollari, infatti, la dama di Vigevano si è sdraiata per terra e ha simulato una perdita di sensi: questo "siparietto", però, non è mai andato in onda su Canale 5 e i fan ne sono a conoscenza solo grazie alle anticipazioni che ha dato chi era agli Elios quel giorno.

Solo pochi giorni fa, invece, gli autori hanno rimosso da una puntata il severo rimprovero che Maria De Filippi ha fatto ad Armando. Nella registrazione in questione, la padrona di casa aveva sgridato il cavaliere chiedendogli: "Ma pensi di essere l'unico qui? Ti senti un personaggio?".

I telespettatori, però, hanno assistito solamente agli attacchi che Incarnato ha ricevuto da Gianni Sperti e da altre dame per come ha trattato una sua corteggiatrice.

Gli sviluppi nel Trono Over di Uomini e Donne

Lo schiaffo che Biagio ha ricevuto da Carla nella registrazione del 20 gennaio, è stato un argomento anche delle riprese di U&D di sabato 21: le anticipazioni fanno sapere che i due hanno litigato ancora, ma il cavaliere ha cercato di recuperare proponendo una cena alla dama.

Quest'ultima ha preso tempo, ma ha chiarito che d'ora in avanti conoscerà anche altri membri del parterre maschile.

Anche Riccardo è stato un protagonista della puntata che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio di ieri: il pugliese è stato messo alle strette da Gloria sui sentimenti che prova dopo più di due mesi di frequentazione. Se fuori dagli studi ha parlato di un'emozione vicina all'amore, è davanti alle telecamere che Guarnieri non riesce ad esporsi: questa reticenza è costata all'ex di Ida molte critiche, una serie di attacchi che l'hanno spinto a rifugiarsi nel backstage senza fare più ritorno davanti alle telecamere.