Oggi, mercoledì 18 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne: tra i temi affrontati in studio, c'è anche il litigioso rapporto che Federico ha con Carola sin dall'inizio. La corteggiatrice si è messa a piangere quando ha visto che il tronista ha baciato Alice in esterna, mentre lei viene sempre messa in discussione. Gran parte dei fan del dating-show è dalla parte della bionda Carpinelli, tant'è che sui social network c'è chi si è già esposto per chiedere a Maria De Filippi di darle il trono anche prima della scelta di Nicotera.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono previste il 20 e il 21 gennaio, quindi fino a quel giorno i fan dovranno accontentarsi di assistere alle puntate di cui conoscono già i contenuti avendo letto le anticipazioni. Oggi, ad esempio, il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato sui percorsi dei due tronisti rimasti nel cast: Lavinia ha dovuto rincorrere Alessio Campoli fuori dagli studi, Federico si è destreggiato a fatica tra le sue due spasimanti.

Carola, in particolare, non ha trattenuto le lacrime quando ha visto l'esterna che Nicotera ha fatto con Alice in settimana: il romano ha trascorso del tempo con la corteggiatrice sotto casa e, dopo un lungo chiarimento, tra i due c'è stato un bacio.

Queste effusioni hanno fatto rimanere malissimo Carpinelli, che da un bel po' di puntate deve fare i conti con le critiche di chi non crede che il suo interesse per il tronista sia reale.

La richiesta del pubblico di Uomini e Donne

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate durante la pausa natalizia, fanno sapere che Carola ha cominciato a staccarsi da Federico dopo aver assistito a diverse esterne molto romantiche con Alice.

In una delle ultime riprese, ad esempio, il tronista ha fatto conoscere suo nonno a Barisciani e questo ha spinto l'altra sua corteggiatrice ad ammettere che direbbe "no" in caso di scelta.

La ragazza, però, sin dall'inizio del percorso è entrata nel cuore di gran parte del pubblico: vedendola in lacrime e anche un po' presa in giro da Nicotera, alcuni fan si sono esposti per chiedere che alla giovane venga data un'altra opportunità.

"Carola merita il trono, è una regina", ha scritto una spettatrice su Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Una parte della gente che guarda Uomini e Donne, dunque, ha fatto un appello a Maria De Filippi affinché pensi all'eventualità di "promuovere" la bionda corteggiatrice, chiedendole di accomodarsi sulla poltrona rossa attualmente occupata da Lavinia e Federico.

Attesa per le prossime riprese di Uomini e Donne

Appare improbabile che la redazione ascolti questa richiesta, anche perché manca davvero poco alla decisione finale di Federico.

Nel caso Carola dovesse dire no a Nicotera (sempre che lui la preferisca ad Alice alla fine del percorso in tv), la situazione potrebbe cambiare: la corteggiatrice non sarebbe la prima a diventare tronista dopo un rifiuto dato o ricevuto il giorno della scelta.

Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi Elios venerdì e sabato prossimo, però, riguarderanno anche Lavinia Mauro: la giovane è in crisi e la scorsa settimana ha ammesso che potrebbe lasciare il programma da sola, esattamente come hanno fatto Federica Aversano e Federico Dainese.

A far riflettere la romana su quest'eventualità, è stata Maria De Filippi: la presentatrice del dating-show ha cercato di far aprire gli occhi alla tronista sui suoi due spasimanti. Un parere piuttosto condiviso in studio, infatti, è che né Alessio Campoli né Alessio Corvino sarebbero realmente interessati a Lavinia.