Chi ci sarà nel cast di Amici 2023? Quali saranno i giudici che quest'anno si metteranno in gioco nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi?

A poche settimane ormai dal debutto di questa ventiduesima edizione dello show serale su Canale 5, le anticipazioni rivelano che quest'anno non ci sarà spazio per il ritorno di Stefano De Martino, giudice nelle ultime due stagioni del talent show Mediaset.

Quando parte il serale di Amici 2023 su Canale 5: da marzo l'appuntamento in tv

Nel dettaglio, la messa in onda del serale di Amici 2023 è prevista a partire da marzo in poi su Canale 5: lo show andrà in onda di sabato sera, subito dopo il gran finale di C'è posta per te.

Anche quest'anno sono previsti nove appuntamenti in prime time: la finalissima di quest'anno, quindi, sarà trasmessa entro fine maggio in tv.

Ma chi ci sarà nel cast di questa edizione? I riflettori sono puntati in primis sui giudici di questa ventiduesima edizione che si metteranno in gioco per decretare le sorti degli allievi ammessi allo show di prime time.

Lo scorso anno, Maria De Filippi, scelse di confermare il trittico composto da: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Stefano De Martino non confermato: anticipazioni Amici 2023 serale

Le prime anticipazioni sul cast di questa edizione, invece, rivelano che non sarebbe confermata la presenza di Stefano De Martino.

Come svelato dal sito diretto da Roberto D'Agostino, il conduttore ed ex ballerino del talent show, non sarà presente tra i giudici di questa ventiduesima stagione.

Tra i nomi circolati vi era anche quello di Emma Marrone, in passato già coach al serale. Anche in questo caso, si tratterebbe di una notizia infondata, dato che la cantante salentina non prenderà parte a questa nuova stagione del talent show di Maria De Filippi nelle vesti di giudice.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi giudici di questa ventiduesima edizione di Amici, a poche settimane dal debutto del serale anche la prof Lorella Cuccarini, ha avuto un momento di crisi.

Lorella Cuccarini in crisi prima dell'inizio del serale di Amici 2023 su Canale 5

Nel corso del daytime pomeridiano trasmesso su Canale 5, l'insegnante di canto ha convocato i suoi allievi che ad oggi non sono riusciti ancora a conquistare la maglia d'accesso per il serale, svelando loro di essere in forte crisi.

"Mi trovo in un momento complesso.

Dovrò prendere delle decisioni", ha ammesso la prof Cuccarini che nel corso delle prossime puntate del pomeridiano domenicale dovrà decidere quali allievi portare al serale e quali, invece, dovranno abbandonare definitivamente il cast del talent show di Maria De Filippi.