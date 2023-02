La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, evidenziano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) avrà un malore improvviso a causa del quale deciderà di recarsi in clinica per saperne di più. A seguito di alcuni accertamenti, la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) scoprirà di aspettare un figlio, così comunicherà alla madre e al patrigno Ezio Colombo (Massimo Poggio) che il padre del futuro nascituro è Carlos.

Proprio per questo, Teresio spingerà Carlos ad assumersi le proprie responsabilità con la Cavallerizza del Circolo. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, la famiglia di Carlos potrebbe averlo costretto a tornare nel capoluogo lombardo per sposare una ragazza aristocratica, quindi l'eventuale paternità del bimbo che porta in grembo Gemma andrebbe a rovinare i piani in tal senso.

Carlos potrebbe aver lasciato Gemma anche a causa delle pressioni della sua famiglia

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7, il passato burrascoso di Carlos emergerà in maniera prorompente agli occhi prima di Mario Oradei (Piero Cardano) e, successivamente, anche di Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Quest'ultimo, in onore della profonda amicizia che lo lega a Gemma, riferirà alla stessa quanto scoperto. Zanatta junior, nonostante la noncuranza iniziali, inizierà ad avere dubbi sempre più seri in merito all'integrità morale del suo spasimante.

Dopo aver capito che Mario, Roberto e Gemma lo hanno smascherato, Carlos deciderà di troncare con la figlia di Veronica.

E se la motivazione fosse anche un'altra? Se Carlos, difatti, fosse stato costretto dalla sua famiglia a tornare a Milano per sposare una ragazza aristocratica, il ragazzo potrebbe aver preso la palla al balzo lasciando Gemma, reputandola di umili origini.

Se tale ipotesi trovasse riscontro e Carlos fosse realmente il padre del bimbo che porta in grembo Gemma, il ragazzo potrebbe cercare in ogni modo di sfuggire alle proprie responsabilità da futuro genitore, in quanto non vorrebbe venir meno agli obblighi familiari.