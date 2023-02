Le nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore saranno imperdibili. Le anticipazioni raccontano che Gemma scoprirà di essere incinta, ma non saprà chi sia il padre e ciò la getterà in una profonda disperazione. Ezio, ovviamente, sarà certo che si tratti di Carlos, ma le cose stanno davvero così? Gemma e Marco in fondo hanno passato una lunga serata insieme tempo fa, e la giovane Zanatta ha iniziato a controllare il calendario e l'agenda poco prima di uscire con Carlos. L'apparente felicità di casa Colombo è ormai un lontano ricordo, anche perché Ezio ha finalmente capito di essere innamorato di Gloria.

La notte passata insieme in hotel ne è stata la prova. Tuttavia l'inaspettata gravidanza di Gemma sta complicando le cose e Gloria potrebbe ancora essere messa da parte nella sua interminabile attesa. Ezio proverà a rincuorarla sul futuro meraviglioso che li attende, sempre che non sia l'ennesima illusione.

Il Paradiso delle signore anticipazioni marzo: di chi è incinta Gemma?

Nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1, Gemma scopre di essere incinta, ma ha enormi dubbi su chi sia il padre. I dubbi sono arrivati, guarda caso, dopo la serata passata con il suo ex fidanzato, anche se non si sa come siano andate davvero le cose.

Sui social i telespettatori sospettano che Gemma potrebbe essere incinta di Marco e non di Carlos, e che possa architettare un piano per far credere alla sua nuova fiamma di essere il padre del bambino che aspetta.

Del resto Gemma non è nuova a ricatti per ottenere ciò che vuole.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: Ezio affronta Carlos

Ezio non avrà dubbi, nemmeno gli sfiorerà l'idea che Marco possa essere il padre di Gemma. Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della puntata in onda su Rai 1 il 3 marzo, affronterà Carlos invitandolo a prendersi le sue responsabilità.

Nel frattempo Matilde scopre finalmente il piano di Tancredi, mentre brucia di gelosia nel vedere Vittorio e Diletta così affiatati.

Il Paradiso delle signore spoiler: Ezio e Gloria quale futuro?

Ormai è palese che Ezio e Gloria si amino e che vogliano tornare insieme. Ezio era pronto a raccontare tutto a Veronica, ma la gravidanza di Gemma l'ha costretto a chiedere un po' di tempo alla sua amata, che come sempre si è fatta da parte.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Veronica non si accorgerà di cosa stia succedendo, intenta a consolare la figlia. Ezio, nel frattempo, si vedrà con Gloria e la rassicurerà sul loro futuro insieme, non avendo alcuna intenzione di perderla di nuovo. Una nuova vita meravigliosa li attende.