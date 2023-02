Benedetta è una nuova concorrente di Amici 22. Nel daytime di questo mercoledì 1 febbraio del talent di Maria De Filippi ha infatti fatto il suo ingresso la nuova ballerina scelta dal maestro Raimondo Todaro. Nessuna sfida o sostituzione: per lei è arrivato direttamente il banco. A meno di due mesi dal serale, la competizione per aggiudicarsi la maglia oro sale sempre di più e ora in gara c'è anche la 22enne Benedetta, ballerina di latinoamericano.

Amici, Benedetta si presenta: 'Mi sono fermata per tre anni'

Benedetta ha una storia familiare complicata alle spalle, ha raccontato di essere ferma da tempo e di ballare quindi al 40% delle sue potenzialità: “Mi sono fermata più o meno per tre anni, mia mamma si è ammalata, è stata male e sono stata vicino a lei.

Non me la sono sentita di iniziare a viaggiare. Questa è un’occasione che non ho voluto perdere, non ce l’ho fatta. Ho pensato che qualcuno o qualcosa voleva che tornassi a ballare un po’”. Subito dopo aver conquistato la maglia, la giovane Benedetta ha raccontato di avere chiamato la mamma.

Recentemente Todaro aveva eliminato la ballerina Eleonora. Dei nove ballerini entrati a settembre ne sono rimasti solamente in cinque e l'insegnante di ballo latino-americano è quello che ha cambiato più allievi.

Ancora non è noto quanti ballerini possano partecipare al serale, al momento in casetta vi sono 10 concorrenti così divisi: quattro allievi per Todaro, quattro per Alessandra Celentano e due per Emanuel Lo.

Amici, gli allievi dei vari insegnanti

Al momento il prof Raimondo Todaro può contare su quattro allievi. L'unico che resiste da settembre è Mattia, poi ci sono le new entry di Amici Benedetta, Alessio (che è stato sostituito con Samuel) e Megan. Megan però ha raccontato a Emanuel Lo di sentirsi poco considerata, non è da escludere quindi che nei prossimi giorni ci possa essere un cambio di insegnante.

Eliminate da Todaro durante questi mesi sono state le ballerine Asia, Claudia ed Eleonora.

Due soli invece sono gli allievi su cui può contare Emanuel Lo. Si tratta di Samu (in sfida da un mese per punizione dopo il capodanno gate) e Maddalena che però è a rischio eliminazione. L'insegnante ha eliminato nel corso del tempo due ballerine di hip hop, prima Ludovica e poi Vanessa ritenendole non all'altezza del serale.

La prof Alessandra Celentano ha due suoi allievi già al serale, si tratta di Ramon e Isobel. Inoltre nel suo gruppo c'è Gianmarco, che in questi mesi ha mostrato una crescita costante al punto da figurare sempre tra i primi posti nelle sfide di ballo giudicate da giudici esterni. In squadra c'è anche Paky che subito ha fatto innamorare di sé nella sua prima esibizione domenica scorsa che gli è valsa il primo posto in classifica. Tra gli allievi della Celentano è stata eliminata solo Rita, considerata dalla maestra ancora non pronta.