Barbara D'Urso è a teatro con lo spettacolo "Taxi a due piazze" dove interpreta la tassista Giulia. Il ritorno sul palcoscenico, dopo 15 anni di assenza dalle scene, non sarebbe però stato accolto con entusiasmo da parte del pubblico. Come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, il sold out della prima al Teatro Nazionale di Milano, lo scorso 14 febbraio, potrebbe essere un lontano ricordo, frutto della presenza di volti dello spettacolo seduti tra il pubblico ad assistere alla commedia.

Taxi a due piazze: flop per la commedia degli equivoci

Sul portale Dagospia si legge che in platea, la sera di San Valentino, sarebbero stati presenti amici e colleghi della conduttrice, il "sottobosco colognino" che avrebbe contribuito a riempire il teatro, insieme poi anche alla promo di San Valentino che ha ridotto il costo del biglietto del 50%.

Giuseppe Candela ha rivelato che il centralino del teatro avrebbe detto: "Ci sono tanti posti, sono state tagliate molte repliche".

Pare infatti, che siano state cancellate 10 date di "Taxi a due piazze".

Su questo però la produzione ha fatto a Dagospia sapere che la cancellazione delle date non sarebbe dovuta a un flop numerico, ma al voler preservare la protagonista, impegnata dal lunedì al venerdì con il suo programma Pomeriggio Cinque. Per questo, la produzione avrebbe scelto di andare in scena nei soli weekend.

Barbara D'Urso gioisce sui social

Intanto, Barbara D'Urso sui social a proposito della sua commedia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nei giorni scorsi, ci ha tenuto a ringraziare tutti con il cuore.

Queste le sue parole: "E finalmente è arrivato il momento. Dopo 15 anni! 1500 persone per il mio debutto. Molti amici invitati come accade nelle Prime. E tantissimi e dico tantissimi spettatori che hanno deciso di essere ieri sera a vedere lo spettacolo! Sacrificio passione e amore. Ma tutto ieri sera mi è tornato meravigliosamente indietro.

Grazie".

Periodo no per la conduttrice?

Se fosse vero quanto detto su Dagospia, per la conduttrice partenopea potrebbe essere un periodo no. Sempre Giuseppe Candela ha infatti scritto che la donna avrebbe deciso di impegnarsi a teatro, dopo gli scarsi risultati ottenuti dal suo Pomeriggio Cinque, che, tutti i giorni, da due anni, viene battuto dalla concorrenza.

Alberto Matano e la Vita in Diretta in onda su Rai uno fa il boom di ascolti.

Bisogna poi ricordare, che Barbara ha perso la conduzione de La Pupa e il secchione, dove pare torni Enrico Papi. I vertici Mediaset hanno poi chiuso Domenica Live e Live non è la D'Urso, sempre per via dei bassi ascolti.

Riguardo la vita privata, invece, le cose sembrano andare meglio, visto che ha rivelato recentemente di essere diventata nonna di una nipotina.