Continuano a essere sempre più intriganti gli appuntamenti con Un posto al sole. Nel corso delle puntate che andranno in onda nella settimana dal 13 al 17 febbraio, Silvia entrerà in crisi a causa di una spiacevole notizia che arriverà direttamente dalla sua famiglia. Manuela continuerà a essere profondamente addolorata per la decisione di Niko di allontanarla. Per Marina le cose prenderanno una brutta piega: la donna cadrà in una situazione di inquietudine dopo aver avuto un grave incidente.

Trame Un posto al sole, nuove puntate: Serena riceve una sorpresa nella notte di San Valentino

Silvia sembrerà aver ritrovato la serenità lavorativa e l'entusiasmo per riuscire a prendere nuove iniziative al Vulcano. L'arrivo di una notizia spiacevole proveniente dalla sua famiglia, però, getterà Silvia nella tristezza. Oltre a tutti i problemi, Graziani dovrà fare i conti anche con i sensi di colpa per i forti sentimenti che ancora prova per l'ex. Tra Rossella e Riccardo le cose continueranno a non andare bene a livello lavorativo. Nonostante ciò Riccardo cercherà di farsi perdonare da Rossella.

Manuela continuerà a soffrire per Niko. Il ragazzo ha preso le distanze da lei e sembrerà non aver alcuna intenzione di riavvicinarla.

Inoltre Micaela continuerà a creare tensione nella sua famiglia, mettendo Manuela in una situazione ancora più difficile. Micaela deciderà a un certo punto di organizzare un piano per far si che la sorella smetta di soffrire per Niko.

Spoiler Upas dal 13 al 17 febbraio: Clara torna nel suo quartiere

Per Viola e Raffaele arriverà il tanto atteso giorno della testimonianza in tribunale.

Entrambi si sono preparati da tempo per affrontare il processo, ma per loro le cose non andranno esattamente come avevano previsto. A fine udienza Viola si sentirà pervasa da un forte senso d'impotenza, inoltre crederà di aver favorito in qualche modo Valsano con la sua testimonianza.

Purtroppo Clara dovrà recarsi nel suo quartiere d'origine e dovrà i fare i conti con un avvenimento imprevisto, che la costringerà a violare il divieto che le era stato imposto da Alberto.

Le paure di Alberto si riveleranno reali, in quanto subito dopo il suo arrivo nel quartiere Clara verrà avvicinata da un uomo misterioso e all'apparenza pericoloso. Si tratterà di Eduardo Sabbiese. Alberto sarà costretto a intervenire per difendere Clara dall'uomo e cercherà di scoprire di più sul suo conto. Anche per Marina le cose si metteranno male, in quanto un brutto incidente la getterà nello sconforto proprio nel bel mezzo dei preparativi per le sue nozze.