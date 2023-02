Can Yaman potrebbe approdare nel cast dell'Isola dei famosi 2023. Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi e, gli ultimi retroscena, rivelano che la padrona di casa avrebbe intenzione di puntare sul divo turco come "novità" di questa attesissima edizione.

A quanto pare, infatti, la conduttrice dell'Isola starebbe facendo "ferro e fuoco" per avere al suo fianco il protagonista della fiction "Viola come il mare", che ha dominato gli ascolti nella passata stagione televisiva autunnale del Biscione.

Grande attesa per il debutto de L'Isola dei famosi 2023 in tv

Nel dettaglio, l'appuntamento con la nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2023 è in programma a partire da aprile in poi su Canale 5.

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, la cui ultima puntata è prevista per lunedì 3 aprile, spetterà ad Ilary Blasi ereditare le redini del prime time lasciato libero da Alfonso Signorini.

E, in attesa del debutto, la padrona di casa dell'Isola e la sua squadra di autori, stanno già lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione, dove a tenere banco potrebbe essere l'arrivo del divo turco, Can Yaman.

Retroscena su Can Yaman all'Isola dei famosi

A rivelare gli ultimi retroscena sul cast dell'Isola è stato il settimanale "Di Più Tv", il quale ha fatto sapere che Ilary Blasi avrebbe intenzione di portare Can in Honduras, arruolandolo nel cast del reality show come nuovo inviato di questa edizione, al posto di Alvin.

"Sarà l'attore turco a prendere il posto di Alvin per fare l'inviato, raccontano alcune voci", scrive la rivista riportando la notizia.

"La conduttrice per rivoluzionare il programma ha scelto proprio il turco più amato", si legge ancora sulle pagine del settimanale dove viene data quasi per certa la presenza di Can Yaman nel cast del reality show della sopravvivenza in onda durante la stagione primaverile su Canale 5.

Il divo turco Can Yaman sbarca al fianco di Ilary Blasi?

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, sarebbe decisamente un bel colpo per il programma e anche per l'attore turco: per la prima volta, infatti, Can avrebbe la possibilità di cimentarsi in una esperienza televisiva differente rispetto a quelle che lo hanno visto protagonista fino ad oggi.

Il divo turco potrebbe così sperimentare anche il ruolo di conduttore e mettersi alla prova in questa nuova avventura che sicuramente renderebbe felicissime le sue tantissime fan.

Di sicuro, quello con L'Isola dei famosi non sarebbe l'unico impegno dei prossimi mesi tra Can e Mediaset: in estate, infatti, sono previste le riprese della seconda stagione di Viola come il mare.