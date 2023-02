Il 16 febbraio alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 la quinta puntata della Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti", che anche in questa settima stagione sta mantenendo buoni indici di ascolto con una media di quasi 5 milioni di spettatori. In base alle trame dei due episodi in onda giovedì 16 febbraio, Azzurra e Suor Teresa si muoveranno alla ricerca di Ester Folli e questo le porterà ad avvicinarsi ulteriormente. Inoltre i comportamenti di Suor Costanza porteranno numerosi problemi alle altre ragazze del convento, mentre Elia chiederà ad Emiliano di prendere parte insieme a lui ad una gara di braccio di ferro per la giornata scolastica padre-figlio.

Trame nono episodio: Azzurra e Suor Teresa cercano la madre di Elia

Giovedì 16 febbraio andrà in onda in prima serata, dopo la pausa di una settimana per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, la fiction tv "Che Dio ci aiuti". In base alle trame del nono episodio dal titolo "La tua vocazione", Azzurra e Suor Teresa si attiveranno per trovare la vera madre di Elia. La madre superiore riferirà a Leonardi di essere entrata in contatto con Ester Folli e di averla convinta a venire in convento, dicendole di una raccolta benefica. Questa collaborazione porterà le due donne ad avvicinarsi, tanto da portare Azzurra a raccontarle alcune vicende riguardanti il suo passato. Suor Teresa dopo avere appreso queste notizie, tratterà la ragazza in maniera del tutto diversa.

Nel frattempo Emiliano si domanderà a più riprese se è felice. Sara non potrà che essere presa dai rimorsi, in quanto è stata proprio lei a dire a Stiffi di chiedersi ogni giorno se è contento della sua vita. Azzurra inviterà Luparini a compiacere il ragazzo, facendolo sentire importante. Però tutti i tentativi effettuati sorteranno l'effetto opposto e la verità uscirà presto fuori.

In tutto questo nel Convento degli Angeli arriverà una certa Loredana, la quale farà emergere qualcosa che ha a che fare con il passato di Sara.

Anticipazioni decimo episodio: Ludovica si occupa di un caso pro bono

Secondo le anticipazioni televisive del decimo episodio dal titolo "Pro bono", Azzurra noterà che Ludovica sta attraversando un periodo difficile ed allora la terrà impegnata nella risoluzione di un caso senza però percepire alcun denaro.

Intanto nel monastero farà il suo rientro Suor Costanza. Come si evince dal trailer, cercherà di dare il proprio contributo. Questo suo attivismo la porterà a fare degli errori, come quello di interrompere un momento romantico tra Ludovica ed Ettore. Cate addirittura chiederà espressamente a Leonardi di parlare con la suora anziana, perché sta rendendo la vita impossibile a tutte.

Infine Elia avanzerà una richiesta speciale ad Emiliano. A scuola si terrà a breve una gara di braccio di ferro per la giornata padre-figlio e gli piacerebbe se ci fosse lui al suo fianco. Stiffi inizialmente si mostrerà contrario ma, successivamente, grazie all'intervento di Sara cambierà idea.