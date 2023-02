Non mancheranno spaventi nelle nuove puntate della serie televisiva di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda su Mediaset. Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Ünalmıs) causerà un malore improvviso alla nonna Azize (Serpil Tamur), dopo aver sfrattato la madre Hünkar Yaman (Vahide Perçin) dalla tenuta per non accettare la sua relazione sentimentale con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). L’anziana nonnina, a causa della troppa agitazione, verrà ricoverata d’urgenza in ospedale.

Trame turche, Terra amara: Demir caccia di casa la madre, Azize teme di essere stata abbandonata dalla figlia

Nei prossimi episodi in programmazione sul piccolo schermo italiano ci sarà di nuovo tensione tra Demir e Hunkar. A scatenare l’ennesimo scontro tra madre e figlio sarà Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Quest’ultima la farà pagare alla zia per aver favorito il suo arresto con Hatip Tellidere (Mehmet Polat), con l’accusa di adulterio. La donna, in attesa della decisione definitiva del giudice sulla pena che dovrà scontare per la tresca clandestina intrapresa, farà delle fotografie a Hunkar mentre sarà in compagnia di Ali Rahmet Fekeli, con l’obiettivo di rendere pubblica la loro relazione segreta.

Demir non appena vedrà gli scatti compromettenti in questione sulle pagine di un giornale, si scaglierà subito contro la madre, accusata di amare l’assassino di suo padre Adnan.

La donna sarà cacciata di casa nel peggior modo possibile. L’accaduto destabilizzerà Azize che comincerà a soffrire molto per l’assenza della figlia, temendo di essere stata abbandonata dalla stessa.

Azize perde i sensi, Hunkar e Fekeli fanno infuriare Demir

Durante la colazione l’anziana nonna, a causa del forte nervosismo e della sua demenza senile, finirà per avere un mancamento destando parecchia preoccupazione. Demir e la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) infatti, non perderanno tempo per portare Azize in ospedale di corsa, la quale sarà affidata alle cure della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Quest’ultima comunicherà agli Yaman che la donna ha avuto un piccolo aneurisma.

Fortunatamente però la consorte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) rassicurerà sulle condizioni di salute di Azize, dicendosi convinta che si riprenderà. A questo punto Hunkar farà visita alla madre, senza sottostare agli ordini del figlio: a raggiungere la signora Yaman ci penserà il suo amato Fekeli. La dura reazione di Demir non si farà di certo attendere, visto che i suoi cari si troveranno ad assistere alla sua ennesima sfuriata.