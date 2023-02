Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 24 febbraio svelano nuovi colpi di scena.

Novità in vista per Marcello ed Adelaide. La coppia, difatti, non mancherà di riservare sorprese. Gloria, invece, penserà di partire per un po' di tempo, in modo da allontanarsi da Ezio.

Il Paradiso delle Signore, trama 24/2: Adelaide colpita da Barbieri

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 febbraio sarà dato spazio alle vicende di Marcello.

Il ragazzo sarà determinato ad aiutare Mattia. L'ex barista, anche a costo di fare una grande rinuncia, penserà ad aiutare il suo amico. Questo gesto non passerà inosservato agli occhi di Adelaide. La contessa resterà profondamente colpita dal comportamento del suo pupillo, la cosa non farà altro che avvicinare i due. Difatti fra Marcello ed Adelaide accadrà nuovamente qualcosa che entrambi si erano ripromessi di non far capitare. Gli spoiler non specificano di cosa si tratti, ma verrebbe da pensare che fra i due scoppi nuovamente la passione.

Il Paradiso, spoiler 24 febbraio: Palma assunta al grande magazzino

La puntata de Il Paradiso proseguirà con la narrazione degli eventi di altre storyline.

Spazio alle vicende di Palma Rizzo. La donna, momentaneamente senza impiego, verrà assunta da Vittorio al grande magazzino per occuparsi delle lettere della posta del cuore. A proposito di sentimenti, Clara sarà sempre più attratta da Alfredo. Quest'ultimo, tuttavia, non ha occhi che per Irene. La signorina Cipriani, però, sembrerebbe essersi addolcita nei confronti del ragazzo.

Che si stia innamorando anche lei?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24/2: Matilde gelosa di Vittorio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 24 febbraio svelano che si saranno novità anche per Vittorio. Il direttore, dopo aver rivisto Diletta, si deciderà ad uscire con lei, i due infatti fisseranno un appuntamento per vedersi.

Matilde apprenderà la cosa e non la prenderà affatto bene.

Il Paradiso, episodio del 24 febbraio: Gloria vuole partire

Nel corso della puntata si parlerà anche di Gloria. La donna soffre a causa dell'indecisione di Ezio. Quest'ultimo, infatti, pur avendo trascorso una notte d'amore con la moglie, non sa ancora se chiudere o meno con Veronica. Gloria, dal canto suo, vorrebbe che Colombo prendesse una decisione. Le anticipazioni del 24 febbraio svelano che la capocommessa deciderà così di partire per prendere le distanze dal padre di sua figlia. Tuttavia si assisterà ad un colpo di scena. Difatti, nel momento in cui Ezio apprenderà della partenza farà un gesto inaspettato.