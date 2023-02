La conoscenza tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta vivendo un nuovo momento di difficoltà. Al Grande Fratello Vip 7 l'ingresso di alcuni ex ha messo in difficoltà gli equilibri che erano già precari. In particolare, l'influencer venezuelana crede che Daniele possa ritornare con la sua ex Martina Nasoni.

Per chi non lo sapesse, Daniele e Martina hanno partecipato al Grande Fratello 16: i due avevano intrapreso una relazione al termine del programma, ma naufragò dopo numerosi tira e molla. Oggi Dal Moro-Nasoni sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che l'imprenditore è stato per ore al telefono con la sua ex prima di entrare nuovamente nella casa di Cinecittà.

Le riflessioni di Marzoli

Dopo l'ennesima discussione con Daniele, Oriana Marzoli si è confidata con Edoardo Tavassi. A detta di quest'ultimo, l'imprenditore non riuscirebbe ad andare oltre a causa del percorso iniziale di Oriana: "Si sente la terza scelta". Inoltre è convinto che l'ingresso di Martina abbia scosso Daniele: secondo Edoardo, è normale che il coinquilino si lasci andare a dei paragoni tra la sua ex e Oriana Marzoli. Tuttavia, Tavassi ha rivelato di vedere Daniele molto preso ma non riesce a vivere la conoscenza con leggerezza: "Se ti arrabbi con una persona in quel modo è perché ci tieni".

A quel punto Oriana Marzoli ha confidato di temere in un ritorno di fiamma tra Daniele e la sua ex Martina: "Il bello sarebbe che loro due finiscono insieme".

L'influencer venezuelana non ha nascosto che potrebbe rimanerci male se dovesse assistere a una cosa simile. Tavassi ha replicato dicendo: "L'unico consiglio che posso darti è vedere se sente la tua mancanza". Stando al punto di vista di Tavassi, i due coinquilini dovrebbero comprendere se non sono fatti l'uno per l'altra dal punto di vista caratteriale.

Per il concorrente romano, l'inizio di una conoscenza è sempre la parte più bella ma nel momento in cui i litigi sovrastano i momenti belli è giusto mettere un punto.

Duro scontro tra gli 'Oriele'

Terminata la 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7 c'è stato un duro confronto tra Oriana e Daniele.

La prima si è detta delusa dall'ennesimo passato indietro effettuato dal coinquilino.

In camera da letto, Marzoli ha parlato a cuore aperto al 32enne veneto: "Tutti i giorni mi sento in continua prova, con un obbiettivo che non riuscirò mai a raggiungere". Intenzionata a chiudere la conoscenza con Daniele, Oriana ha aggiunto: "È tipo lottare contro un muro. È frustrante, non ce la faccio più".

Dal canto suo Dal Moro ha ribadito di essersi esposto nei confronti di Marzoli, ma ancora non riesce ad avere fiducia al 100%.