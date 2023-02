Domenica 5 febbraio, Edoardo Tavassi si è ritrovato a parlare con alcuni suoi compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7. Nel dettaglio, il concorrente ha espresso il suo giudizio sulle immunità assegnata dalle opinioniste durante la varie puntate. Secondo Tavassi, non è giusto rendere immune sempre la stessa persona poiché i telespettatori potrebbero essere stufi di non poter mai votare per mandare a casa una persona che non vogliono più vedere nel gioco.

La riflessione del concorrente

In veranda, Tavassi ha fatto una riflessione con Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Nicole Murgia e Sarah Altobello.

Il concorrente romano ha affrontato il discorso delle immunità assegnate in puntata: "Non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga resa immune dall'opinionista". A tal proposito il gieffino ha fatto un esempio: se un telespettatore simpatizza per un concorrente, prima o poi si stuferà di vedere un "vippone" che gli sta antipatico sempre immune. Infine ha aggiunto: "Per farti capire. Pure questa settimana? Da casa non sono scemi". Alberto De Pisis ha fatto notare che una concorrente sono otto settimane che viene resa immune. Nicole Murgia anche si è detta d'accordo con il pensiero del coinquilino. A quel punto Tavassi ha sottolineato che i primi concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sono entrati cinque mesi fa nella casa di Cinecittà.

Antonella Fiordelisi al centro delle polemiche

Il riferimento di Edoardo Tavassi e degli altri concorrenti probabilmente è per la scelta di Sonia Bruganelli che da tempo rende immune Antonella Fiordelisi.

Durante le puntate del Reality Show, la stessa produttrice televisiva ha più volte preso le difese dell'influencer salernitana. Al momento di assegnare l'immunità, Orietta Berti ha spesso cambiato il nome del concorrente mentre Bruganelli è sempre rimasta ferma sulla sua posizione.

Non è escluso che durante la 31^ puntata di lunedì 6 febbraio, Bruganelli non decida di replicare alle insinuazioni del concorrente romano.

Il commento di alcuni telespettatori

La riflessione di Edoardo Tavassi è stata condivisa da alcuni utenti di Twitter.

Un telespettatore ha affermato: "Tavassi contro Bruganelli per la vicenda delle immunità". Un altro fan del reality show ha sostenuto che Edoardo ha ragione al 100%. Un utente invece crede che Edoardo sia solo invidioso di non essere mai il "preferito" di Sonia Bruganelli: "Rosicone". A detta di un altro utente, Sonia non renderebbe mai immune Antonella quando si deve votare per i preferiti ma solo quando c'è un televoto eliminatorio.