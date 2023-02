E' tornato il sereno nella casa del Grande Fratello Vip 7 tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due ex fidanzati nella tarda serata di sabato 11 febbraio avevano discusso animatamente per motivi di gelosia, ma dopo essersi evitati per 24 ore sono poi riusciti a chiarirsi. In particolare, la modella ha ammesso di conoscere molto bene Luca, al punto da aver capito che la sua reazione non è stata per strategia.

I motivi della discussione fra Luca e Ivana

Lo scorso sabato, gli autori del Reality Show avevano proposto un gioco ai concorrenti in vista dei festeggiamenti di San Valentino: i partecipanti dovevano prendere una carta e scambiare un bacio con il concorrente nella foto.

Arrivato il suo turno, Ivana si è scambiata un bacio con Andrea Maestrelli. Nonostante il tutto si sia svolto in maniera goliardica, Onestini ha reagito male. Per tutta la notte i due ex hanno discusso in modo animato senza arrivare a un chiarimento. Dopo essersi evitati per circa 24 ore, i due coinquilini poi hanno avuto un nuovo confronto.

Luca ha rimproverato Ivana per avere tirato in ballo una questione del passato: "Non si insinuano cose a caso". Il riferimento è al fatto che la modella aveva criticato Onestini per essersi baciato con una donna all'interno di un programma in Spagna due mesi dopo che si erano lasciati.

Infastidito dall'atteggiamento della sua ex, Luca ha sostenuto che Ivana avrebbe accettato di entrare nella casa di Cinecittà come ospite solo per metterlo in cattiva luce.

La discussione è proseguita con toni piuttosto accesi per diversi minuti.

Il chiarimento: torna il sereno fra Luca e Ivana

Dopo il litigio Ivana Mrazova ha iniziato a piangere. Così Luca ha cercato di stemperare la tensione, spiegando che spesso tutti lo vedono felice e sorridente, ma lui in realtà non sempre è così. Inoltre ha confidato che da quando è entrato al Grande Fratello Vip 7 spesso viene criticato per il suo modo di gestire alcune situazioni: "Dietro questi sorrisi c'è anche altro".

Ivana ha compreso la reazione del suo ex, affermando: "Capisco che i tuoi occhi cambiano da così a così, io li conosco". Poi ha fatto notare che da casa i telespettatori possono travisare il suo comportamento, in quanto si mostra sempre sorridente in volto. La discussione tra i due è terminata con un abbraccio.

Il giorno seguente Luca e Ivana si sono svegliati uno accanto all'altra e lui l'ha stretta in un tenero abbraccio.