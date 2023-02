Chi sarà il prossimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 7? Giovedì 23 febbraio andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini e questa volta si procederà con un'eliminazione definitiva dal cast del reality show.

Le sorti dei quattro concorrenti in nomination sono nelle mani del pubblico da casa e in queste ore i sondaggi social vedono in svantaggio Antonino Spinalbese, il quale potrebbe uscire di scena definitivamente dalla trasmissione di Canale 5.

Chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello Vip del 23 febbraio?

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip del 23 febbraio sarà incentrato sull'eliminazione di un altro dei concorrenti di questa settima edizione.

I quattro candidati al televoto sono: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia.

Per uno di loro arriverà il momento di mettere la parola "fine" a questa avventura all'interno della casa più spiata d'Italia e salutare così il resto del gruppo per tornare alla vita di tutti i giorni.

Chi avrà la peggio? Al momento impazzano i sondaggi social sul nome del prossimo eliminato, dove emerge che il super sfavorito di questa settimana potrebbe essere l'ex fidanzato di Belen Rodríguez.

Crolla Antonino Spinalbese: sondaggi Grande Fratello Vip eliminato del 23 febbraio

Anche questa settimana il televoto del GF Vip prevede che il pubblico debba esprimere la propria preferenza votando positivamente chi intende salvare.

Ecco allora che nei sondaggi social realizzati in testa alle preferenze si piazza Micol Incorvaia col 35%, la quale è riuscita a superare anche la beniamina del pubblico Nikita Pelizon (che ottiene il 34%).

Terza posizione per Antonella Fiordelisi (17%) seguita in ultima posizione da Antonino Spinalbese, che a oggi sembrerebbe essere il meno amato dal pubblico in questa nomination.

Del resto, già da un po' di settimane, l'ex fidanzato di Belen ha ammesso più volte di essere "stufo" di questa esperienza e di voler ritornare alla vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori mediatici del reality show.

Antonino vicino all'eliminazione dal Grande Fratello Vip 7

Così, durante la puntata del GF Vip del 23 febbraio, Antonino potrebbe essere accontentato dal pubblico, dato che al momento è proprio lui il candidato in pole position per l'eliminazione di questa settimana.

Come da tradizione al termine della puntata di giovedì sera ci sarà spazio per un nuovo giro di nomination che porteranno alla proclamazione dei concorrenti a rischio uscita in vista della puntata serale di lunedì 27 febbraio.