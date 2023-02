Colpi di scena e sorprese amare nel corso delle prossime nuove puntate di Uomini e donne, il talk show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Riccardo Guarnieri, alle prese con il ritorno in studio della sua ex Ida Platano, accompagnata dall'attuale fidanzato, Alessandro.

Il clima in studio sarà particolarmente rovente e a, perdere il controllo della situazione, sarà soprattutto il cavaliere pugliese.

Ida Platano torna con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per il rientro in scena di Ida Platano.

A distanza di circa tre mesi dalla sua uscita dal programma assieme ad Alessandro Vicinanza, ecco che la dama siciliana tornerà nello studio del talk show pomeridiano di Canale 5 per raccontare come si sta evolvendo la sua relazione col cavaliere napoletano.

Questo, però, non sarà l'unico motivo del ritorno di Ida, dato che la dama vorrà togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe nei confronti del suo ex fidanzato Riccardo.

Riccardo perde le staffe in studio con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata e, tra Riccardo e Alessandro, si accenderà la scintilla.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, Alessandro accuserà Riccardo di essere un "bamboccione" dato che, alla sua età, vivrebbe ancora assieme alla madre.

Tanto basterà per far sì che il cavaliere pugliese perdi le staffe e il pieno controllo della situazione: sarà necessario l'intervento di Gianni Sperti e quello del tronista Federico Nicotera, i quali interverranno subito per placare gli animi e fare in modo che la situazione non degeneri con uno scontro fisico.

Anche Ida nel mirino di Riccardo: anticipazioni Uomini e donne febbraio

Tuttavia, anche con Ida Platano, Riccardo non sarà affatto tenero: nei confronti della sua ex fidanzata si lascerà andare a delle sottili frecciatine al vetriolo, mettendo in discussione anche il suo essere mamma.

Insomma, il confronto tra questi tre volti di punta del trono over si preannuncia decisamente intenso e ricco di colpi di scena.

Come andrà a finire? Arriveranno le scuse da Riccardo e Alessandro dopo questa situazione che rischiava di sfociare in rissa? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa seguitissima stagione, che continua a registrare ottimi numeri nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Maria De Filippi domina gli ascolti anche contro i programmi su Sanremo 2023

Anche in questi giorni in cui, il daytime di Rai 1 è dominato dalle trasmissioni dedicate al Festival di Sanremo 2023, Maria De Filippi continua a dominare la scena dal punto di vista auditel.

Le puntate di U&D di questo periodo sono le più seguite di questa stagione, dato che sono riuscite a sfondare il muro dei tre milioni di spettatori e punte del 27% di share in daytime contro il 16-17% registrato nella stessa fascia, dai programmi Rai incentrati interamente sul Festival di Sanremo (ferme ad una media di due milioni di telespettatori).