Un triangolo d'amore e un evento non programmato saranno al centro dell'attenzione nelle puntate in onda il 16 e 17 febbraio a Il Paradiso delle Signore. La vicinanza instauratasi tra Francesco e Maria non passerà inosservata agli occhi di Vito, che inizierà a mostrare dei forti sentimenti di gelosia. Se da una parte Flora vorrà tenere sotto scacco Umberto, spingendolo a convolare a nozze il prima possibile, dall'altra parte il commendatore sarà più preso dall'ostacolare Marcello Barbieri. La visita ricevuta dalla sua ex partoriente porterà, involontariamente, ad un evento tra Ezio e Gloria.

Il paradiso delle signore, episodio 16/2: esplode un triangolo d'amore tra Francesco, Vito e Maria

Nell'appuntamento in onda giovedì 16 febbraio de Il paradiso delle signore, Ezio deciderà di mettere Veronica al corrente della visita che ha ricevuto di recente da parte di Chiara Albani. Questa donna, che insieme a suo marito denunciò Gloria tantissimi anni fa, vorrebbe avere un confronto con l'ex ostetrica: che cosa vorrà dirle? Intanto Flora e Umberto si ritroveranno a parlare della cerimonia nuziale. Siccome la figlia del defunto Achille Ravasi ha scoperto il piano segreto del commendatore, per metterla a tacere lui dovrebbe sposarla il prima possibile. Peccato, però, che Umberto non sembrerà intenzionato a fare come dice Flora.

Spazio anche ad un triangolo d'amore che esploderà tra Francesco, Vito e Maria. Il contabile del Paradiso delle Signore mostrerà segni di gelosia a causa della vicinanza tra il giovane Rizzo e la donna che ama. Nel frattempo avrà inizio l'attesa iniziativa sentimentale, organizzata al grande magazzino per aiutare i cuori solitari.

Saranno in tantissimi a serbare speranza verso questo concorso, dato che vorrebbero incontrare la propria anima gemella. Ma come andrà a finire?

Il paradiso delle signore, puntata 17 febbraio: l'esito dell'iniziativa 'Cuori solitati' delude

La puntata di venerdì 17 febbraio de Il paradiso delle signore sarà l'ultima della settimana.

Si scoprirà l'esito del concorso 'Cuori Solitari' che, a quanto pare, consentirà ai fortunati prescelti di assaporare una cena al buio. I risultati non saranno soddisfacenti perché le aspettative altrui verranno infrante.

Armato di ottimismo, Marcello Barbieri sarà del tutto sicuro di avere in tasca il biglietto di accesso al Circolo nei panni di socio ufficiale, ma i problemi non tarderanno a manifestarsi. L'ex di Ludovica dovrà fare i conti con i perfidi Umberto Guarnieri e Ferdinando Torrebruna, determinati a mettere il bastone tra le ruote al ragazzo. Come andranno a finire le cose?

Le trame della daily soap di Rai 1 rivelano che ci sarà un viaggio di lavoro che porterà Ezio e Gloria a trascorrere del tempo insieme.

Sarà proprio in questa circostanza che l'ex ostetrica vuoterà il sacco raccontando al padre di sua figlia ciò che Chiara Albani le ha rivelato. In seguito alla rivelazione, tra Ezio e Gloria succederà un evento inaspettato.