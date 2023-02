Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso della settimana che va dal 20 al 24 febbraio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, dopo aver trascorso tanto tempo insieme, la complicità tra Adelaide e Marcello cresce sempre di più. I due, ormai, sono complici in tutto. Anche il rapporto tra Ezio e Gloria sta prendendo una piega del tutto inaspettata.

Alfredo vuole conquistare la Venere del 'Paradiso'

Nei prossimi appuntamenti con 'Il Paradiso delle signore', dopo aver trascorso una serata insieme, Ezio si sente in difficoltà con la sua famiglia: Gloria, invece, si sente confusa perché vorrebbe delle certezze da parte sua.

Il signor Colombo, però, non sa come comportarsi e si confida apertamente con Vittorio. Nel frattempo, Elvira ha intenzione di prendere la patente di guida per essere più indipendente.

Successivamente, dopo aver mancato la cena al buio con Alfredo, la giovane Zanatta cerca di spronare Clara nel fare un pensierino su di lui. Tuttavia, non sa che il magazziniere è interessato a conquistare Irene, al punto che chiede il supporto alla nipote di Don Saverio per fare colpo sulla Venere.

Nel contempo, Umberto e Ferdinando fanno di tutto per ostacolare Marcello al Circolo, al punto che arrivano a mettere in difficoltà il fioraio, Mattia. Tuttavia, il giovane barista può contare sull'aiuto di Adelaide, con la quale è sempre più in sintonia.

Poco dopo, invece, Mario entra a conoscenza di dettagli alquanto interessanti sul conto di Carlos e Roberto scopre tutto. Essendo preoccupato per Gemma, le riferisce ogni cosa, ma la giovane Venere, in un primo momento, non si mostra in apprensione, accettando comunque di uscire con il giovane spasimante. Successivamente, però, si rende conto che qualcosa non va e si confida con Landi.

I bozzetti di Maria

Intanto, Armando si diverte molto nell'osservare i vari tentativi di conquista di Alfredo nei confronti di Irene. Anche se, finalmente, i bozzetti di Maria per il Paradiso delle signore sono pronti, la giovane non si sente comunque sicura nel mostrarli al Direttore.

Nel contempo, giunge al magazzino una giornalista di nome Diletta: questa si mostra, sin da subito, fortemente interessata a voler intervistare Vittorio.

Quest'ultimo si accorge che, in realtà, la giovane donna è una sua vecchia conoscenza: lei gli ricorda di aver lavorato insieme per un'agenzia pubblicitaria.

Successivamente, Adelaide teme che Mattia possa compiere dei passi falsi a causa del suo passato turbolento, ma Marcello la rassicura. D'altro canto, Umberto non aspetta altro che il giovane fiorista si comporti male. Difatti, nei giorni successivi, avviene un furto all'interno del Circolo e Costa ammette di avere delle colpe. Non credendolo possibile, il giovane Barbieri indaga ulteriormente, rendendosi conto che, dietro a tutto ciò, vi è lo zampino del Commendatore.

Intanto, Gloria non riesce più a resistere preferendo andare a casa Colombo per parlare con Veronica e mettere Ezio con le spalle al muro.

Una volta arrivata, però, non trova il coraggio. Poco dopo, Salvatore capisce che Elvira è rimasta molto male dinanzi al suo rifiuto di prendere insieme lezioni di ballo, così fa un passo in avanti verso di lei.

Carlos e Gemma si lasciano

Nel frattempo, Carlos capisce che non ha scelta e lascia Gemma. Successivamente, Ezio torna nella stanza dell'albergo in cui ha trascorso la notte con Gloria e capisce molte cose. Intanto, a Palma viene offerta un'opportunità lavorativa: occuparsi della Posta del Cuore al Paradiso Market.

Poco dopo, Clara inizia a pensare ad Alfredo sotto un'altra prospettiva, ma il magazziniere non ricambia il sentimento perché finalmente sta riuscendo ad aprire un varco nel cuore della sua amata Irene.

Nel frattempo, Matilde scopre che Vittorio ha un impegno con la giornalista Diletta e si sente particolarmente infastidita.

Dopo che Mattia è stato incastrato per il furto al Circolo, Marcello decide di aiutarlo e Adelaide ne resta piacevolmente sorpresa, al punto che tra i due accade qualcosa di incredibile. Infine, per allontanarsi dal suo ex marito, Gloria decide di partire, ma Ezio compie un gesto inaspettato.