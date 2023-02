Nel corso delle puntate di Terra Amara che andranno in onda da lunedì 13 a sabato 18 febbraio su Canale 5 Zuleyha scoprirà di essere in dolce attesa e litigherà pesantemente con suo marito, il quale la accuserà di averlo tradito con Yilmaz. Dopodiché, Demir si recherà a Istanbul per fare un nuovo test di fertilità e scoprirà di non essere sterile, mentre la giovane andrà da un dottore esperto in aborti clandestini.

Yilmaz e Mujgan decideranno di rendere felice Fekeli organizzando una grande festa di matrimonio. Intanto, Cetin ritroverà un pacchetto nascosto da Gaffur e consegnerà tutto ad Akkaya.

Quest'ultimo si sposerà con la dottoressa di Cukurova, ma il giorno dopo leggerà la lettera dell'ex fidanzata e apprenderà la verità sul suo matrimonio con Demir: la donna non lo aveva sposato per amore ma solo perché costretta.

Intanto Gaffur cercherà di ricucire i rapporti con Saniye, che continuerà a negargli di vivere sotto lo stesso tetto dopo il suo tradimento. Così il capo-mastro andrà da Seher, consegnandole dei soldi e promettendole di divorziare dalla moglie per stare con lei.

Zuleyha è in dolce attesa, ma vuole abortire in Terra Amara

Zuleyha incontrerà il suo ex fidanzato per caso, e questo non la lascerà del tutto indifferente. In seguito, la giovane Altun avrà un malore al circolo e Hunkar la accompagnerà in ospedale.

Il dottor Sabahattin, preoccupato del suo stato di salute, le prescriverà delle analisi, dalle quali verrà fuori che la donna aspetta un bambino.

Quando Demir apprenderà la notizia non la prenderà affatto bene, poiché è convinto da anni di essere sterile, quindi accuserà sua moglie di averlo tradito con Yilmaz, affermando che il figlio che porta in grembo non è il suo.

La donna negherà e respingerà queste accuse.

A questo punto, il signor Yaman sarà assalito dai dubbi sulla gravidanza della moglie e deciderà di partire per Istanbul e sottoporsi a nuovi esami clinici per testare la propria fertilità. Nel frattempo, però, Zuleyha si recherà da un dottore per eseguire un aborto clandestino. Quando Demir scoprirà di non essere sterile correrà da sua moglie per scusarsi.

Yilmaz legge la lettera di Zuleyha dopo aver sposato Mujgan

Nel frattempo Yilmaz soffrirà molto quando scoprirà che la sua ex fidanzata è rimasta incinta di Demir e si allontanerà di nuovo dalla ragazza. Intanto, ferveranno i preparativi del suo matrimonio con Mujgan e i promessi sposi decideranno di organizzare una festa in grande stile per rendere felice Fekeli, alla quale parteciperà anche Hunkar.

Nel contempo, Cetin troverà un pacchetto nascosto da Gaffur contenente dei soldi, i falsi documenti di Yilmaz e Zuleyha per la fuga e un frammento di una lettera destinata ad Akkaya. Pertanto il ragazzo consegnerà tutto all'ex meccanico.

Arriverà il giorno del matrimonio: Yilmaz e la dottoressa Mujgan diventeranno marito e moglie.

Tuttavia, la mattina seguente, Yilmaz ritroverà il frammento della lettera di Zuleyha e scoprirà che era stata costretta a sposare Demir per salvargli la vita.

Gaffur vuole divorziare da Saniye in Terra Amara

Nel frattempo, dopo aver pranzato con Hatip e avergli rivelato parecchie informazioni sulla famiglia Yaman, Gaffur tornerà da sua moglie per cercare di ricucire i rapporti con lei. Ciononostante, Saniye sembrerà irremovibile: il tradimento ha rotto qualcosa nel suo matrimonio e non vuole più vivere sotto lo stesso tetto del capo-mastro.

Ma Gaffur non si farà intimidire dalla situazione, anzi porterà dei soldi alla sua amante Seher promettendole che lascerà la domestica della tenuta per vivere insieme a lei e al loro bambino.