L'appuntamento con Il paradiso delle signore 7 è confermato nelle giornate del 21 e 22 febbraio 2023 con nuove puntate in prima visione assoluta.

Spazio alle vicende di Ezio che, dopo un momento di intimità con la sua ex moglie, si ritroverà messo alle strette.

Intanto Umberto continuerà a portare avanti la sua guerra nei confronti del giovane Marcello, che considera ormai un nemico a tutti gli effetti.

Gloria mette alle strette da Ezio: anticipazioni Il Paradiso del 21 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 21 febbraio 2023 rivelano che la situazione per Ezio continuerà a non essere delle migliori.

L'uomo, infatti, si ritroverà a essere lacerato dai dubbi dopo la notte di passione vissuta con la sua ex moglie e, come se non bastasse, Gloria gli chiederà di prendere al più presto una decisione definitiva.

Intanto, la sintonia tra Marcello e Adelaide crescerà sempre più: i due saranno sempre più complici e affiatati mentre il commendatore Guarnieri porterà avanti la sua strategia ai danni del giovane Barbieri, con lo scopo ben preciso di metterlo in difficoltà e tenerlo fuori dai giochi del Circolo.

Roberto scoprirà segreti su Carlos: anticipazioni Il paradiso delle signore 21 febbraio

Spazio anche alle vicende di Roberto Landi: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 21 febbraio rivelano che l'uomo verrà a conoscenza di una serie di informazioni poco rassicuranti sul conto di Carlos.

Notizia che metteranno in difficoltà Roberto, il quale però deciderà comunque di informare la sua amica Gemma su quanto ha scoperto.

La reazione della ragazza, però, non sarà quella di una persona preoccupata: per il momento, infatti, la sorellastra di Stefania deciderà di non mollare la presa con Carlos e quindi non interrompere la loro frequentazione.

Gloria perde le staffe: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 22 febbraio rivelano che la situazione per Gloria diventerà a dir poco insostenibile.

La donna non riuscirà più ad accettare questa intricata vicenda sentimentale che la vede coinvolta con il suo ex marito, motivo per il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione e vorrà mettere al corrente dei fatti anche Veronica.

Insomma, una situazione tutt'altro che facile per il padre di Stefania, il quale potrebbe ritrovarsi per davvero con le spalle al muro e costretto a prendersi le sue responsabilità dopo la notte di passione vissuta con la sua ex moglie, che adesso gli chiede chiarezza.

Vittorio corteggiato da Diletta: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, al grande magazzino farà il suo ingresso una new entry: gli spoiler della nuova puntata della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Vittorio avrà modo di rivedere la sua vecchia amica Diletta, di professione giornalista.

La donna, rientrata a Milano, sarà disposta a tutto pur di riconquistare il cuore di Conti: riuscirà a far breccia nel cuore del proprietario del grande magazzino, reduce dalla fine della sua relazione con Matilde e dall'ormai dimenticato matrimonio con Marta Guarnieri?

Un nuovo amore potrebbe far capolino nella vita del proprietario del grande magazzino, per la gioia dei tantissimi fan della soap opera pomeridiana di Rai 1 che, da tempo sperano di poter assistere in un futuro radioso e sereno per il personaggio interpretato da Alessandro Tersigni.