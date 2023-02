Nel corso della puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 21 febbraio su Rai1 alle 16:05, Gloria chiederà a suo marito di prendere una decisione definitiva sul loro rapporto e l'uomo sarà assalito dai dubbi. La capo commessa si sfogherà quindi con il suo fedele amico Armando.

Intanto crescerà l'intimità tra Adelaide e Marcello. Intanto Roberto metterà in guardia Gemma sul conto di Carlos, che nasconderebbe qualcosa.

Gloria vuole che Ezio scelga tra lei e Veronica

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle Signore, la signorina Moreau dirà a suo marito di scegliere tra lei e Veronica, volendo che Ezio prenda una decisione definitiva.

Il signor Colombo, intanto, sarà pieno di dubbi e di sensi di colpa dopo aver tradito la sua attuale compagna.

Successivamente, la capo commessa del Paradiso confiderà ad Armando quanto successo tra lei e Teresio e cercherà conforto nel suo migliore amico, sfogandosi. Nonostante i coniugi Colombo provino a nascondere l'amore reciproco che nutrono, non possono fare a meno di quella fiamma che ancora arde tra di loro.

Umberto studia un piano per mettere fuori gioco Marcello

Successivamente, Umberto e Ferdinando studieranno un piano ben preciso per mettere in cattiva luce Mattia Costa: incastrarlo in un reato, così da poter far ricadere la responsabilità su Marcello e dimostrare ai soci del circolo che il giovane non sia all'altezza del suo incarico.

Stando alle trame delle successive puntate, l'ex amico di cella di Barbieri, cadrà pienamente nella trappola.

Nel contempo la complicità tra Adelaide e Marcello crescerà sempre di più, soprattutto perché entrambi sono mossi dal desiderio di vendetta nei confronti del commendatore Guarnieri e dell'imprenditore Torrebruna che li hanno più volte feriti nell'orgoglio o sentimentalmente.

Roberto mette in guardia Gemma su Carlos ne Il Paradiso delle Signore

Nella parte finale della puntata Roberto, dopo aver scoperto dal suo fidanzato Mario dei dettagli poco rassicuranti sul conto del giovane Carlos Garcia, riferirà tutto a Gemma. Infatti, l'intento del pubblicitario sarà quello di mettere in guardia la signorina Zanatta dal ragazzo che sta frequentando, il quale pare non essere quello che sembra. Tuttavia, la figlia di Veronica non si farà alcun problema ad uscire nuovamente insieme all'uomo, non curandosi degli avvertimento dell'amico Landi.