Grandi svolte all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntante, che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, confermano che non mancheranno le sorprese. Il viaggio di lavoro tra Ezio e Gloria si trasformerà in una luna di miele. I genitori di Stefania infatti trascorreranno insieme la notte. Intanto al grande magazzino, Gemma spronerà Clelia a farsi avanti con Perico. Quest'ultimo però cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore della signorina Cipriani.

Il Paradiso delle Signore, Umberto vuole incastrare Mattia Costa

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse su Rai1 dal 20 al 24 febbraio, Ezio Colombo farà fatica a presentarsi in famiglia dopo la notte di passione trascorsa insieme alla signorina Moreau. L'ex direttore della Ditta Palmieri sarà alquanto confuso circa i sentimenti nei confronti della madre di Stefania. Per fare chiarezza proverà a confidarsi con Vittorio. Nel frattempo la capo commessa deciderà prima di affrontare Veronica raccontando quanto accaduto durante la trasferta e successivamente di lasciare Milano per qualche settimana.

Intanto al Circolo, Ferdinando e Umberto continueranno a progettare una strategia per ostacolare l'ammissione come socio di Barbieri.

Tuttavia decideranno di interpellare Mattia Costa, un vecchio amico di Marcello. Nello specifico, il commendatore e il fidanzato di Ludovica, faranno in modo che il fioraio tenti un furto all'interno del prestigioso locale milanese. In questo modo il socio della Caffetteria rimarrebbe fuori dai giochi.

Spoiler Il Paradiso, Adelaide colpita dal gesto di Marcello

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Gloria farà di tutto per mettere Ezio di fronte ad una decisione concreta. La mamma di Stefania non avrà il coraggio di rivelare quanto accaduto alla signora Zanatta. Per questo motivo deciderà di allontanarsi dal marito lasciando la città.

Qualcosa però non andrà come previsto perché il signor Colombo compirà un gesto sorprendente nei confronti della capo commessa.

Nel frattempo al grande magazzino farà il suo ingresso Diletta D'Ambrosio, una giornalista che vorrà a tutti i costi intervistare Vittorio. Quando i due si incontreranno, il direttore si ricorderà di aver lavorato insieme per un'agenzia pubblicitaria.

Dopo il furto avvenuto al Circolo, Mattia confesserà di avere delle colpe ma il giovane Barbieri capirà immediatamente che dietro a tale gesto c'è lo zampino del Commendatore. Tuttavia deciderà di aiutare l'amico consapevole di poter perdere tutto. Tale atteggiamento sorprenderà ancora di più Adelaide che piena di emozione si spingerà tra le braccia del ragazzo.