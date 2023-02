Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di febbraio in tv, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marcello Barbieri.

Il giovane braccio destro della contessa Adelaide, si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di una persona che ha fatto parte del suo tormentato passato.

Marcello entra nel Circolo: anticipazioni Il paradiso delle signore 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 del prossimo febbraio 2023, rivelano che Marcello riuscirà a ottenere il via libera per essere ammesso all'interno del Circolo.

Dopo aver proposto la sua candidatura, i membri del Circolo e la presidentessa Ludovica Brancia, accetteranno di accoglierlo come nuovo socio a tutti gli effetti.

Immediata la reazione di Umberto Guarnieri: il commendatore non gradirà affatto la novità legata all'arrivo di Marcello nel Circolo, motivo per il quale deciderà di impugnare il regolamento e chiederà che il ragazzo venga messo alla prova, prima di ottenere il "via libera" ufficiale.

Marcello ritrova il compagno di carcere: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Immediata la reazione della contessa Adelaide che, a quel punto, deciderà di schierarsi dalla parte del suo socio e comincerà a dargli una serie di consigli utili per cercare di non commettere errori.

Di conseguenza, Marcello si ritroverà a vivere delle giornate di grande entusiasmo ma, a spezzare questo momento felice, sarà il ritorno di una persona che lo porterà a fare i conti con il suo passato tormentato.

Trattasi di Mattia Costa, un nuovo personaggio che entrerà in scena in queste puntate che porteranno al gran finale della settima stagione.

Mattia è una persona ben nota a Marcello, dato che fino a poco tempo fa, i due erano compagni di carcere. Oggi, però, anche Mattia ha cambiato completamente vita: è diventato un fiorista a caccia di buoni affari.

Marcello decide di dar fiducia a Mattia: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Tuttavia, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, bisognerà capire se Mattia sia tornato per davvero sulla retta via oppure no.

"Direi che appare in questo modo, ma mi vedrete abbastanza a lungo per capire se le cose stanno proprio così", ha dichiarato l'attore Jacopo Lo Conte che andrà a vestire i panni di Mattia nel corso delle prossime attesissime puntate de Il paradiso delle signore, la cui messa in onda è confermata fino ai primi di maggio nel daytime di Rai 1.

Sta di fatto che, nel corso dei prossimi episodi di febbraio della soap opera, Marcello deciderà di dare fiducia al suo amico Mattia.