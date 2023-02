Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 13 al 18 febbraio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera turca rivelano che Zuleyha Altun scoprirà di aspettare un nuovo bambino. Gaffur Taskin, invece, rassicurerà Seher che divorzierà da Saniye.

Terra amara, anticipazioni 13-18 febbraio: Zuleyha scopre di attendere un bambino

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate dal 13 al 18 febbraio in televisione rivelano che Gaffur sarà costretto a raccontare le disgrazie della famiglia Yaman ad Hatip.

Intanto, Yilmaz e Mujgan si getteranno a capofitto nella preparazione del loro matrimonio sempre più imminente. Tuttavia, l'ex meccanico non rimarrà indifferente all'incontro con Zuleyha. Proprio quest'ultima avrà uno svenimento al circolo, tanto da essere accompagnata da Hunkar al pronto soccorso. Sabahattin apparirà molto preoccupato per i continui malesseri della giovane. Per questo motivo, il dottore consiglierà di sottoporre la protagonista all'esame del sangue. Ben presto, Zuleyha scoprirà di attendere un bambino. Una notizia che non sarà presa bene da Demir che inizierà a inveire contro la consorte accusandola di averlo tradito con Yilmaz.

Sermin riceve un decreto ingiuntivo

Nelle puntate 13-18 febbraio di Terra amara, Hunkar deciderà di intervenire per evitare che la lite tra suo figlio e sua nuora degeneri.

Intanto, Yilmaz accuserà un profondo senso di rancore verso il rivale dopo aver appreso della gravidanza di Zuleyha. Gaffur cercherà di riconquistare Saniye, sebbene con fatica. La giovane non riuscirà a perdonare il tradimento del consorte obbligandolo a dormire fuori casa. Demir, intanto, continuerà ad accusare sua moglie di aspettare un figlio da Yilmaz e di essere stato sposato solo per salvarlo da una condanna a morte.

Sermin riceverà un decreto ingiuntivo che la costringerà a ridare il denaro ricevuto alla famiglia Yaman.

Gaffur assicura Seher che divorzierà da Saniye

Yilmaz e Mujgan, invece, accetteranno di organizzare un matrimonio in grande stile come desiderato da Fekeli. Proprio quest'ultimo desidererà che il matrimonio del figlioccio sia il più bello mai visto a Cukurova.

Nonostante questo, la pediatra non apparirà del tutto contenta visto che i suoi genitori decideranno di non partecipare all'evento. Yilmaz, a questo punto, si recherà di nascosto dal suocero. Qui, l'ex meccanico insisterà affinché Behzat prenda parte alle nozze della figlia. Gaffur, intanto, porterà del denaro a Seher come promesso per poi rassicurarla di voler chiedere la separazione da Saniye (Selin Yeninci) per stare sempre con lei.